Netrukus – orų pokyčiai: pasiruoškite permainoms

Anot sinoptikės, vakaruose ir pietvakariuose, didesnę Europos dalį, užgulė anticiklonas, vardu Vianelde. Šis anticiklonas plėsis vis arčiau Baltijos ir Lietuvos bei atneš sausesnius ir ramesnius orus.
Vis dėlto iki trečiadienio orai dar vis bus bjauroki – prognozuojami vėjai, vietomis lietus ir kiti reiškiniai.
„Antradienį ir trečiadienį šiaurės vakarinis, šiaurinis Lietuvos pakraštukas dar gali būti neramesnės ciklonų sistemos globoje, tad čia pūs kiek gaivesnis vėjas, gali ir atmosferos fronto debesys lietumi užkabinti, daug kur Lietuvoje miglos ir rūkai naktimis ir dienos pradžioje tvyros“, – nurodo E. Latvėnaitė.
Link savaitės pabaigos, pasak sinoptikės, lietaus jau nebebus, o ir saulė dažniau išlįs palepinti.
„Vėliau lietaus jau nelaukiame, o per ūkanotą ir pilką dangų, savaitės pabaigoje ir saulutė dažniau prasiplėš. Po kiek vėsesnio ir darganoto šio pirmadienio, nuo antradienio bus ne tik mažiau lietaus, bet vis šilčiau, nors ilgėjančios ir šviesesnės naktys bus vėsokos.
Tad lapkričio pradžia leis užbaigti darbus ir darže ir sode ir laukuose. O miestiečiams – gražiais orais pasidžiaugti...“, – aiškina ji.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, lapkričio 5 d. šiek tiek palis, daugiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Naktį ir dienos pradžioje daug kur nusidrieks rūkai. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, dieną pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +3…+8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną +11…+14 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 6 d. naktį be lietaus, dieną kai kur gali šiek tiek padulksnoti (rūkai dulksnos ir „ant žemės nusileis“). Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį +3…+8 °C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną +9…+12 °C.
Penktadienį, lapkričio 7 d. be lietaus. Vėjas pietinių krypčių 3–8 m/s. Naktį +2…+6 °C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną +11…+13 °C.
Šeštadienį, lapkričio 8 d. be lietaus. Vėjas pietų naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį +1…+4 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, pajūryje +5…+7 °C, dieną +9…+12 °C.
Sekmadienį, lapkričio 9 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +2…+5 °C, vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje +5…+7 °C, dieną +9…+12 °C.
Pirmadienį, lapkričio 10 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį +4…+7 °C, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną +7…+10 °C.
Antradienį, lapkričio 11 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –3…+2 °C, šilčiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje, dieną +5…+9 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!