Orų prognozė: sinoptikai turi ir gerą, ir blogą žinią

Šiandien vietomis palis, vyraus nedidelis lietus. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 3 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vakarinėje dalyje, vietomis iki 67 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–11, ežeruose – 7–11, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!