 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orų prognozė: sinoptikai turi ir gerą, ir blogą žinią

2025-11-04 06:30 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-04 06:30

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis vyraus nedidelis lietus, tačiau šils iki 14 laipsnių šilumos.

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis vyraus nedidelis lietus, tačiau šils iki 14 laipsnių šilumos.

REKLAMA
0

Šiandien vietomis palis, vyraus nedidelis lietus. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 9–13 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Lapkričio 3 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vakarinėje dalyje, vietomis iki 67 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–11, ežeruose – 7–11, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų