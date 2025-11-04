 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Orai

Dėl orų – perspėjimas: štai kas laukia artimiausiomis dienomis

2025-11-04 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 17:55

Orai giedrės ir gerės – tiek, kiek gali šiuo metų laiku. Mat aukštas slėgis senajame žemyne plečia savo valdas ir rytoj apglėbs didžiąją jo dalį.

Orai giedrės ir gerės – tiek, kiek gali šiuo metų laiku. Mat aukštas slėgis senajame žemyne plečia savo valdas ir rytoj apglėbs didžiąją jo dalį.

0

Lietuvoje rytojus jau bus sausesnis – sinoptikai žymesnio lietaus nežada. Naktį ir rytą kai kur tikėtinas rūkas. Vėjas pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos, o dieną šils nuo 10 iki 12-kos laipsnių.

Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus, tačiau pro debesis dažniau pasirodys ir saulė. Pūs silpnas pietvakarių, pietų vėjas. Temperatūra naktį 7–8,  o dieną iki 11 laipsnių šilumos.

Penktadienį sinoptikai irgi žymesnio lietaus nenumato. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį nuo 5 iki 6, dieną apie 10–11 laipsnių šilumos.

Orai Europoje

Ciklonas tuo tarpu turės įtakos Skandinavijos, Jungtinės Karalystės, vakarų Prancūzijos, Ispanijos bei Portugalijos orams.

Debesų apklotas gana įvairus – vakarų Europoje, Britų salyne trečiadienis daug kur bus debesuotas su pragiedruliais, abipus Baltijos – labiau apniukęs, o Italijoje bei Balkanuose – visiškai giedras, saulėtas.

Plačioje pietų juostoje – nuo Lisabonos iki Dubrovniko dar išsilaikys maloni 18-kos–20-ties laipsnių šiluma. Neblogai ir Paryžiuje bei Londone – 17-ka. Į rytus – jau gaiviau, vėsiau. Berlyne rytoj įdienojus bus 14, Varšuvoje bei Rygoje – 12-ka laipsnių šilumos.    

