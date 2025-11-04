 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pasakė, ką daryti su nukritusiais lapais: šią gudrybę žino ne visi

2025-11-04 13:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-04 13:05

Ruduo – metas, kai sodai ir kiemai pasipuošia spalvotais lapais, tačiau daugelis nežino, ką su jais daryti, kai jie nukrenta. Ar verta juos grėbti, kompostuoti, o gal tiesiog palikti gulėti po medžiais?

Rudeniniai lapai
34

Ruduo – metas, kai sodai ir kiemai pasipuošia spalvotais lapais, tačiau daugelis nežino, ką su jais daryti, kai jie nukrenta. Ar verta juos grėbti, kompostuoti, o gal tiesiog palikti gulėti po medžiais?

REKLAMA
0

Sodininkystės ekspertas Tomas Strowlgeris siūlo paprastą, tvarų ir gamtai naudingą sprendimą – pasigaminti lapų puvenų.

Šis būdas ne tik padeda atsikratyti lapų, bet ir leidžia „atsidėkoti“ savo sodui, nes gautas produktas bus puikus natūralus mulčias bei dirvožemio gerintojas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Specialistai ragina šį darbą atlikti iki lapkričio pabaigos, kol lapai dar nėra visiškai sušlapę ar suirę, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Ruduo sostinėje
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Paprastas būdas, ką daryti su nukritusiais lapais

Jei jūsų sode ar kieme susikaupė didelės lapų krūvos, jų nereikia deginti ar vežti į atliekų konteinerius. Pasak T. Strowlgerio, lapų perdirbimas – ne tik ekologiškas sprendimas, bet ir itin naudingas sodo dirvožemiui.

REKLAMA

„Tai labai paprasta padaryti ir atlikdami šį darbą kiekvieną rudenį, mes sukursime metinį mulčio ir komposto tiekimą“, – aiškina sodininkystės ekspertas.

Jis pabrėžia, kad lapų puvenos – tai natūrali medžiaga, kai nukritę lapai suyra ir virsta maistingomis medžiagomis turinčia mase, kuri puikiai tinka naudoti lysvėms, vazonams.

Kaip „pasigaminti“ lapų puvenas žingsnis po žingsnio

T. Strowlgeris rekomenduoja imtis šių paprastų veiksmų:

REKLAMA
REKLAMA
  • Apsimaukite pirštines ir pasiimkite grėblį;
  • Sugrėbkite kuo daugiau nukritusių lapų ir sudėkite juos į senus komposto maišus;
  • Lapus palaikykite drėgnus, bet ne permirkusius;
  • Pradurkite maišų dugną, kad cirkuliuotų oras ir nesikauptų vanduo;
  • Sandariai užriškite maišus – taip prasidės natūralus irimo procesas;
  • Kai viskas paruošta, maišus tiesiog padėkite į vieną  vietą ir pamirškite juos iki kitų metų rudens.

„Kai būsite patenkinti savo lapų maišais, tiesiog paslėpkite juos ir pamirškite apie juos iki kitų metų tokio pat laiko“, – pataria sodininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rezultatas – natūralus mulčias ir dirvožemio gerintojas

Po metų laukimo turėsite maistingomis medžiagomis turtingą turinį, kuris gali būti naudojamas kaip mulčias lysvėms ir gėlynams. O jei lapus maišuose paliksite dar ilgiau – iki pavasario, – susidarys puikus kompostas vazoniniams augalams.

T. Strowlgeris pabrėžia, kad tai paprastas, beveik nieko nekainuojantis būdas suteikti dirvožemiui papildomos gyvybės.

REKLAMA

„Tik nepamirškite kartoti proceso kiekvieną rudenį ir jūsų augalai ir toliau gaus naudos iš maistinėmis medžiagomis turtingo turinio“, – primena jis.

Taigi, lapų puvenos – tai paprastas, gamtai draugiškas ir itin efektyvus būdas pasinaudoti rudens suteikiama dovana.

Tad vietoje to, kad skubėtumėte atsikratyti lapų, pasinaudokite T. Strowlgerio patarimu – sukurkite iš jų vertingą kompostą ir padovanokite savo sodui papildomą dozę gyvybės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Grėblys, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
Pasakė, ar rudenį būtina sugrėbti lapus: kiti mano neteisingai (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų