Pasakė, ką daryti su nukritusiais lapais: šią gudrybę žino ne visi

Sodininkystės ekspertas Tomas Strowlgeris siūlo paprastą, tvarų ir gamtai naudingą sprendimą – pasigaminti lapų puvenų.
Šis būdas ne tik padeda atsikratyti lapų, bet ir leidžia „atsidėkoti“ savo sodui, nes gautas produktas bus puikus natūralus mulčias bei dirvožemio gerintojas.
Specialistai ragina šį darbą atlikti iki lapkričio pabaigos, kol lapai dar nėra visiškai sušlapę ar suirę, rašoma mirror.co.uk.
Paprastas būdas, ką daryti su nukritusiais lapais
Jei jūsų sode ar kieme susikaupė didelės lapų krūvos, jų nereikia deginti ar vežti į atliekų konteinerius. Pasak T. Strowlgerio, lapų perdirbimas – ne tik ekologiškas sprendimas, bet ir itin naudingas sodo dirvožemiui.
„Tai labai paprasta padaryti ir atlikdami šį darbą kiekvieną rudenį, mes sukursime metinį mulčio ir komposto tiekimą“, – aiškina sodininkystės ekspertas.
Jis pabrėžia, kad lapų puvenos – tai natūrali medžiaga, kai nukritę lapai suyra ir virsta maistingomis medžiagomis turinčia mase, kuri puikiai tinka naudoti lysvėms, vazonams.
Kaip „pasigaminti“ lapų puvenas žingsnis po žingsnio
T. Strowlgeris rekomenduoja imtis šių paprastų veiksmų:
- Apsimaukite pirštines ir pasiimkite grėblį;
- Sugrėbkite kuo daugiau nukritusių lapų ir sudėkite juos į senus komposto maišus;
- Lapus palaikykite drėgnus, bet ne permirkusius;
- Pradurkite maišų dugną, kad cirkuliuotų oras ir nesikauptų vanduo;
- Sandariai užriškite maišus – taip prasidės natūralus irimo procesas;
- Kai viskas paruošta, maišus tiesiog padėkite į vieną vietą ir pamirškite juos iki kitų metų rudens.
„Kai būsite patenkinti savo lapų maišais, tiesiog paslėpkite juos ir pamirškite apie juos iki kitų metų tokio pat laiko“, – pataria sodininkas.
Rezultatas – natūralus mulčias ir dirvožemio gerintojas
Po metų laukimo turėsite maistingomis medžiagomis turtingą turinį, kuris gali būti naudojamas kaip mulčias lysvėms ir gėlynams. O jei lapus maišuose paliksite dar ilgiau – iki pavasario, – susidarys puikus kompostas vazoniniams augalams.
T. Strowlgeris pabrėžia, kad tai paprastas, beveik nieko nekainuojantis būdas suteikti dirvožemiui papildomos gyvybės.
„Tik nepamirškite kartoti proceso kiekvieną rudenį ir jūsų augalai ir toliau gaus naudos iš maistinėmis medžiagomis turtingo turinio“, – primena jis.
Taigi, lapų puvenos – tai paprastas, gamtai draugiškas ir itin efektyvus būdas pasinaudoti rudens suteikiama dovana.
Tad vietoje to, kad skubėtumėte atsikratyti lapų, pasinaudokite T. Strowlgerio patarimu – sukurkite iš jų vertingą kompostą ir padovanokite savo sodui papildomą dozę gyvybės.
