Padarykite tai savo bijūnams dabar: kitąmet prikraus daugybę žiedų

Kaip prižiūrėti bijūnus rudenį apie tai rašo „Homes and Gardens“ .
Genėkite augalus
Kai bijūnų lapai rudenį pagelsta ir nudžiūsta, atėjo laikas juos genėti. Paprastai šie daugiamečiai augalai genimi spalio arba lapkričio mėnesiais, priklausomai nuo klimato, bet reikia palaukti, kol lapai visiškai pagels arba paruduos.
Lapai gali nuvysti po žydėjimo, bet nekantrumas ir per ankstyvas genėjimas bus didžiulė klaida. Kad kitais metais žydėjimas būtų geresnis, lapams reikia kuo daugiau laiko fotosintezei ir energijos kaupimui.
Kita svarbi priežastis genėti bijūnus rudenį yra tai, kad jie yra jautrūs grybelinėms ir bakterinėms ligoms. Ligų sukėlėjai gali peržiemoti ant senų augalų liekanų, o pavasarį užkrėsti naujus lapus.
Mulčiuokite organinėmis medžiagomis
Mulčias izoliuoja šaknis nuo šalčio, o tai yra labai svarbu šaltesniame klimate. Jis taip pat padeda išlaikyti dirvos drėgmę ir sumažina piktžolių konkurenciją.
Geriausios mulčio rūšys bijūnams rudenį yra kompostas, mėšlas, šiaudai arba natūralus medžio mulčias. Padėkite kelių centimetrų storio sluoksnį aplink augalą, bet neužberkite jo viršūnės.
Augalų persodinimas
Augalai pradeda žiemoti vėlyvą rudenį, todėl laikotarpis nuo rugsėjo iki lapkričio yra puikus persodinimo metas.
Nupjaukite stiebus ir iškaskite didelį skersmens ratą aplink augalą, kad iškasdami bijūną iš žemės nepažeistumėte šaknų. Stenkitės iškasti augalą su dideliu kiekiu dirvožemio aplink šaknų gumulą ir persodinkite jį į didelę duobę, kad viršūnė būtų ne daugiau kaip 2,5 cm žemiau dirvožemio lygio.
Apibarstykite aplink augalą kaulų miltais, kurie yra turtingi fosforu ir skatina šaknų vystymąsi, tada gausiai palaistykite ir mulčiuokite.
Padalinkite augalus
Kaip ir rudenį galite iškasti ir perkelti bijūnus, taip pat tai yra geras laikas dauginti bijūnus dalijimu, jei norite papildyti savo augalų kolekciją.
Kaip ir aukščiau, nupjaukite stiebus iki žemės ir atsargiai iškaskite bijūnus iš dirvos. Nuvalydami kuo daugiau dirvos nuo šaknų gniūžulės, galėsite geriau matyti, kur yra akys (arba pumpurai) – tai yra maži išaugimai ant vainiko, iš kurių išauga stiebai.
Padalinkite augalus aštriu kastuvu, peiliu, užtikrindami, kad kiekvienoje dalyje būtų mažiausiai 3–5 akys. Kuo greičiau persodinkite dalis į saulėtą vietą, užtikrindami, kad vainikas būtų ne daugiau kaip 5 cm žemiau paviršiaus. Per gilus sodinimas dažnai yra priežastis, dėl kurių bijūnai nežydi.
Svarbu prisiminti, kad persodinti bijūnai kitą pavasarį nežydės.
