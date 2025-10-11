Atskleidė auksinius genėjimo patarimus: nepamirškite prieš žiemą

Žinomas ūkininkas, „Gedimino sodų“ įkūrėjas Gediminas Cijūnaitis sako, kad būtent spalio pradžia – puikus metas pasirūpinti tais augalais, kuriems genėjimas pavasarį gali pakenkti.
Dabar – metas vynuogėms ir aktinidijoms
Pasak sodininko, rudenį reikėtų genėti tuos augalus, kurių negalima liesti pavasarį – tai vynuogės ir aktinidijos.
„Šie augalai genimi pavasarį tiesiogine to žodžio prasme verkia – iš jų pradeda sunktis sultys, kurioms išbėgus augalas sunyksta. Taigi, jei genėjimas atliekamas per vėlai, augalas gali žūti“, – aiškina G. Cijūnaitis.
Dabar, kai augalų vegetacija jau baigiasi, laikas patrumpinti vynuogių šakas ir palikti po 2–3 pumpurus – būtent iš jų kitais metais augs kekės.
Aktinidijas, ypač stambiažiedes ir didvaises, galima išretinti, patrumpinti jų viršūnes, sumažinti krūmo aukštį. Tai padės augalui sutvirtėti prieš žiemą ir geriau augti visą kitą sezoną.
Kodėl negalima genėti pavasarį?
Pavasarį, kai pradeda tekėti augalų sultys, nupjautos šakelės „verkia“ – per pjūvio vietą išteka augalo sultys.
„Jeigu genima per vėlai, net ir atrodo dar žiemą, vėliau, kai pumpurai bunda, tos sultys pradeda rasoti ir augalas tiesiog silpsta“, – sako sodininkas.
Todėl vynuogės ir aktinidijos turėtų būti genimos rudens metu arba vasarą, kai dar vyksta augimas – tuomet augalas šią procedūrą toleruoja daug geriau.
Hortenzijos, raganės ir kiti žydintys krūmai – prieš pirmą sniegą
Pasak G. Cijūnaičio, hortenzijų ir kitų žydinčių krūmų genėjimą geriausia atidėti iki vėlyvo rudens, kai jau būna visiškai pasibaigęs žydėjimas. Tačiau, pasak jo, svarbu spėti tą padaryti iki pirmojo sniego.
„Kai pradeda lengvai pašalti, dirva tampa kieta, nelimpa prie kojų – tada pats laikas tvarkytis sode.
Galima gražiai nugenėti, išsikarpyti šakeles, susikompostuoti likučius. Svarbiausia – padaryti tai dar prieš pirmą sniegą, kad šakos nelūžtų nuo sniego naštos“, – pataria daug patirties turintis sodininkas.
Avietės ir gervuogės genimos kai sustoja augimas
Dar viena rudeninė užduotis – aviečių ir gervuogių genėjimas. Pasak G. Cijūnaičio, avietes geriausia genėti lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje, taip pat, kaip ir hortenzijas bei kitus žydinčius krūmus – kai augimas visiškai sustoja.
„Avietės nukerpamos visiškai, paliekant tik maždaug dviejų centimetrų ilgio stiebelius – kad pavasarį būtų aišku, kur tręšti“, – aiškina jis.
Tuo tarpu gervuogėms taikoma priešinga taisyklė: „Šių metų ūglius paliekam, o tuos, kurie davė derlių – išpjaunam iki pat žemės. Jie jau atidavė savo, tad tik trukdytų naujam augimui.“
Trumpai: ką genėti spalio pradžioje?
- Vynuoges – palikti 2–3 pumpurus.
- Aktinidijas – išretinti ir patrumpinti viršūnes.
- Hortenzijas, raganes ir kitus žydinčius krūmus – prieš pirmą sniegą.
- Avietes ir gervuoges – kai sustoja augimas, lapkričio–gruodžio mėnesiais.
„Ruduo – ne tik derliaus, bet ir sodo tvarkymo metas“, – primena sodininkas G. Cijūnaitis. „Dabar įdėtas darbas atsipirks pavasarį – sveikais, gražiai sužaliavusiais ir derlingais augalais.“
