Pasidauginkite hortenzijų sode: parodė paprastą būdą

Kiekvienas sodininkas nori, kad hortenzijos žydėtų kuo ilgiau ir jų būtų kuo daugiau. Čia į pagalbą atskuba Anya Lautenbach, internete geriau žinoma kaip „Sodo fėja“ (angl. The Garden Fairy), kuri pasidalijo paprastu hortenzijų dauginimo metodu, rašo express.co.uk.
Hortenzijų dauginimo būdas
Pasak A. Lautenbach, vėlyva vasara ir ankstyvas ruduo yra tinkamiausias metas šiai technikai išbandyti, todėl rugsėjis yra idealus mėnuo sodininkų eksperimentams.
Procesas pradedamas nuo sveikiausių pernykščių ūglių atrankos. A. Lautenbach pataria rinktis tvirtus stiebus su sumedėjusiu pagrindu.
Naudojant sodo žirkles ar sekatorių, kirpkite maždaug 10 centimetrų gabalus su dviem–trimis pumpurų poromis. Kirpkite maždaug 0,5 cm žemiau apatinės pumpurų poros. Tada reikia pašalinti visus lapus nuo apatinio stiebo trečdalio ir patrumpinti viršutinius lapus per pusę.
Tada auginius dėkite į indą su švariu vandeniu ir laikykite šviesioje vietoje, tačiau ne tiesioginiuose saulės spinduliuose. Vandenį būtina reguliariai keisti, kad jis būtų švarus ir jame nesidaugintų bakterijos.
Esant tinkamam šviesos ir vandens balansui, bet be intensyvios kaitros, naujos šaknys turėtų pradėti formuotis per keturias–šešias savaites. Kai auginys išleidžia šaknis, jį galima perkelti į didesnį vazoną su žeme.
@anyathegardenfairy
When you prune hydrangeas, you can easily turn the unwanted pruned stems into new hydrangeas for free. It’s so easy! It’s so good! Try it! More useful content about hydrangeas is in my books.REKLAMAREKLAMAREKLAMA♬ original sound - Anya Lautenbach
A. Lautenbach pažymi, kad šis dauginimo metodas tinka visoms hortenzijų rūšims. Ji taip pat pabrėžia, kad šiuo būdu galima dauginti daugybę kitų ištvermingų daugiamečių augalų – nuo levandų iki prieskoninių žolelių ir tam nereikia jokios specialios įrangos ar ypatingų žinių.
„Sodo fėjos“ gerbėjai komentaruose pridėjo ir savo patarimų. Jų teigimu, kai šaknys jau susiformuoja, augalą reikėtų laikyti šiltoje vietoje, pavyzdžiui, šiltnamyje, uždengtą skaidriu plastikiniu maišeliu, kad būtų išlaikytas stabilus drėgmės režimas.
Pavasarį jaunas hortenzijas galima perkelti į pusiau pavėsingą vietą lauke ir reguliariai laistyti, kol jos visiškai prigis.
