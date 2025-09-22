Hortenzijų karalienės Dianos sodas atima žadą: išdavė naudingus patarimus

Diana suskaičiavo, kad jos sode auga 106 kelmai hortenzijų, o šių gėlių veislių ji turi daugiau negu 30.
Paveldėjo meilę gėlėms
D.Petraitienė svarsto, kad gėles išmokė mylėti ir auginti jos močiutė, kuri turėjo tobulą sodybą. Be to, sesuo jaučia pomėgį gėlėms, todėl Diana mano, kad meilę gėlėms ji paveldėjo genetiškai.
„Hortenzijos – mano liga. Šilagalyje jau gyvename seniai ir pradžioje buvo kitokie augalai. Tik tą gėlyną reikėjo prižiūrėti, ravėti. Tačiau taip nutiko, kad gėlynus užgožė varputis, ir teko imtis priemonių, bet su varpučiu kovoti – sudėtinga.
Iškasiau gėles ir dovanojau draugams, o žolę nupjoviau ir dėjau kartono lakštus, užpyliau smėliu, žemėmis ir dabar turiu gražią pievutę, o aplink ją sodinu hortenzijas“, – pasakoja Diana.
Susižavėjo levandomis, hortenzijomis, rožėmis
Kaip ją užkabino šios puošnios, dideliais žiedais svyrančios gėlės?
„Berods, buvo rugpjūtis ir buvo vyro giminės suvažiavimas. Važiavome per Paįstrį ir ten pamačiau levandas. Oras tiesiog buvo persisunkęs levandų kvapų.
Nusprendžiau, kad ir man reikia šių neišpasakytai gardžiai kvepiančių gėlių. Per kelias dienas pasidariau vietą rožėms ir levandoms, o tarpuose dar pasodinau hortenzijų.
Gavau dovanų hortenzijų ir rinkau joms vietą. Vyras pradžioje juokavo, kad vienoje vietoje gėlynus naikinu, perkeliu į kitą vietą. Tačiau vėliau pagyrė, kad atrodo visai neblogai“, – aiškino hortenzijų mylėtoja.
Hortenzijos paslėpė negražumus
Pasak jos, aukštas hortenzijas pasodino palei tvorą, kad užstotų negražų vaizdą už tvoros – ten augo piktžolėmis apaugusi pievą, ir tas vaizdas Dianą erzino.
„Taip tos hortenzijos mane tiesiog užbūrė. Labai džiaugiuosi, ką per daugelį metų sukūriau. Hortenzijos yra mano turtas, investicija, grožis akims ir širdžiai. Hortenzijoms skyriau daug laiko, jėgų, minčių ir pajamų, o dabar turiu ir naują vardą – Hortenzijų karalienė.
Šiuo metu auginu 106 vienetus hortenzijų ir per 30 jų veislių. Tačiau tai ne riba – hortenzijos mane užvaldė, ir nenustebsiu, jei jų turėsiu ir 200“, – šypsosi Diana ir gali be sustojimo pasakoti apie hortenzijas, rožes ir jų priežiūrą.
Kilnoja gėlynus iš vienos vietos į kitą
Šilagalietė teigia, kad be darbo sėdėti negali – jai reikia veiklos, o ta veikla atsiranda netikėtai, kai reikia gėlynus perkelti iš vienos vietos į kitą.
„Gėlynų naikinti negaliu, bet netingiu juos kilnoti iš vienos vietos į kitą, Vyras pradėjo statyti garažą ir jam trukdė dalis gėlyno. Tai jį perkėliau į kitą vietą.
Man smagu darbuotis su gėlėmis. Tai kaip ir meditacija, net ir lyjant jaučiuosi puikiai. Sėdžiu terasoje ir mintimis esu su gėlėmis, kalbuosi su jomis, tariuosi. Juolab kad reikia pajusti, kur gėles sodinti, parinkti tinkamą vietą, kad priekyje augtų mažesnės gėlės, o toliau jos aukštėtų.
Prieš jums atvažiuojant apėjau gėlynus ir skaičiavau, kiek turiu hortenzijų. Paskui pagaunu save galvojanti, kad man mirtinai reikia rožių. Ir ne bet kokių – svarbiausia, kad jos kvepėtų“, – pasakojo D. Petraitienė ir rodė, kurioje vietoje bus rožynas.
„Įsirengsiu apvalią terasą, per vidurį pastatysiu baltą staliuką. Terasos grindis išklosiu trinkelėmis, o aplinkui pasodinsiu rožių ir iš rožių padarysiu arką.
Pirkau rožes ir rinkausi veisles, kurios skleidžia kvapą. Man reikia, kad rožės kvepėtų“, – su meile moteris kalbėjo apie rožes, bet po minutėlės vėl grįžo prie hortenzijų.
Domėjosi hortenzijų priežiūra
„Pradžioje hortenzijų buvo tik keletas augalų, bet dabar jau turiu daug ir vis dar noriu daugiau. Kiekviena gėlė turi savo istoriją. Gal nepasakysiu visų jų pavadinimų, bet prisimenu, iš ko gavau dovanų, kas kokį daigelį atnešė, ką pati išsiauginau.
Kartais pagalvoju, kad reikėtų stabtelėti, nes panašu, kad greitai nebebus įmanoma žolės nupjauti – aplinkui vieni gėlynai.
Hortenzijas sodinau aplinkui tvenkinį ir taip prailginau gėlyną. Todėl vyrui tenka žoles pjauti zigzagais – reikia saugoti hortenzijas“, – aiškino Diana ir teigė, kad apie hortenzijų priežiūrą domėjosi ir rinko informaciją.
Genėja be gailesčio
„Labai daug domėjausi ir sužinojau, kaip ir kada reikia hortenzijas genėti. Jas reikia negailestingai genėti, kad žiedai būtų dideli ir nesmulkūs. Hortenzijas reikia tinkamai išgenėti, kad krūmas būtų gražus, o žiedai vešlūs.
Stebiu Panevėžio miesto želdynus ir žinau, kurie yra prižiūrimi, o kurie nelabai. Man svarbu, kad Panevėžio miestas atrodytų gražiai ir tvarkingai. Kai Senvagėje augusios hortenzijos nebuvo tinkamai prižiūrėtos ir nugenėtos, pakėliau vėją.
Tuomet sulaukiau skambučio ir klausimų, kaip gi reikia hortenzijas prižiūrėti“, – pasakojo hortenzijų gerbėja ir pasidžiaugė, kad padėjo išgelbėti Senvagės hortenzijas.
Geriausia genėti pavasarį
Anot Dianos, net ir sodinti hortenzijas reikia žinoti kaip, ir parinkti joms tinkamą vietą.
„Parsivežiau hortenzijos daigus, nes man reikėjo tam tikros veislės, ir gavau patarimą, kad daigus reikia sodinti po du arba tris.
Dar paaiškino, kad geriausia sodinti skirtingų veislių, tuomet užaugusios hortenzijos skleis savo žiedų grožį – žiedų spalvos bus nevienodos. Kai gavau daugiau informacijos apie hortenzijas, tai žinau, kokiu atstumu jas sodinti, kokio dydžio yra krūmai.
Dar sužinojau, kad hortenzijas geriausia genėti pavasarį ir palikti stipriausias šakas. Hortenzijos nebijo stipraus genėjimo, o kita vertus, šios gėlės atsparios. Tiktai bijo uraganinio vėjo, kuris išlaužo šakas. Pernai pavasarį nuo vėjo nukentėjo hortenzijos.
Rankiojau nulaužtas šakas ir verkiau, bet paskui jų viršūnes sukaišiojau į žemę, ir gėlės prigijo. Tuo labai džiaugiausi, o gražiausias vaizdas – naktį, nes sode įrengtas apšvietimas, kuris stebuklingai apšviečia gėlynus“, – pasakojo šilagalietė – hortenzijų augintoja.
Autorė: Raimonda Mikučionytė
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!