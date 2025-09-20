Kraštovaizdžio dizainerė Reda savo kieme sukūrė stulbinantį sodą: išdavė aukso vertės patarimus

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ savo susikurtą akį traukiantį sodą parodžiusi dizainerė pasidalijo ir naudingais patarimais, kaip tokį grožį susikurti patiems savo kieme.
Viduržemio jūros stilistikos sodo augalai
Anot R. Kazokevičienės, kadangi Viduržemio jūros regione klimatas yra karštas, vyrauja šaltų atspalvių paletė, didelę dalį užima pilkšvos spalvos augalai.
„Augalai pilka lapija yra atsparūs karštai saulei, todėl tinka derinti sode kiečius, šlamučius, įvairias viksvas. Taip pat būtent šioje stilistikoje labai tinka ir jukos, kurios dažniausiai Lietuvoje sodinamos visiškai ne pagal paskirtį.
Jukos mūsų klimate neauga, jų forma yra iššaukianti, mažai prie ko dera, o būtent Viduržemio jūros stilistikoje mes drąsiai galime sodinti jukas ir jos bus labai, labai į temą ir derės, kadangi juka savaime auga ir natūraliai šiltajame regione“, – aiškino želdynų dizainerė.
Tokio stiliaus sodams būdingi ir medžiai, taip pat turintys pilkšvą lapiją – pačios Redos kieme auga neaukšti diemedžiai smulkiais, šalto atspalvio lapeliais.
Savo vietą šiuose želdynuose puikiai atranda ir vingiorykštinės kraujažolės, įnešančios pilkšvos spalvos nuo lapijos ir geltonos – nuo akį traukiančių žiedų. Kompozicijose dailiai atrodo ir katžolės, levandos, mėlesai, neatskiriami nuo Viduržemio jūros regiono stilistikos bruožų.
„O kaipgi Viduržemio jūros sodelis be čiobrelių? Čiobreliai sodinami visur, kur tiktai įmanoma – prie terasų, prie laiptų, tose vietose, kur yra vaikščiojama, kad juos užkliudžius pasklistų malonus kvapas.
Čiobrelį galime vietoj naudoti ir įsidedant į šaltus gaiviuosius gėrimus ar papuošti kažkokį kulinarinį šedevrą“, – dar vieną patarimą davė R. Kazokevičienė.
Sodui idealiai tinka viksvos, miskantai
Tinka ir karpyti augalai, taip pat buksmedžiai, jei pasiseka juos apsaugoti nuo ligų. Taip pat galite sodinti ir bugienius ar kukmedžius – visi jie puikiai atspindės regiono dvasią.
Želdynuose akcentu gali tapti ir įvairios viksvos. Reda pasakoja, kad pas ją auga mejerio eraičinas, užauginantis gan didelius kupstus, turintis šaltą, pilkšvą atspalvį. Ji pažymi, kad augalai sodinti į nederlingą dirvą, įpylus ir priesmėlio.
Nepamirškite ir miskantų aštriais galais – jie įsilies į visumą ir puoš sodą vėlyvą rudenį. Apibendrindama R. Kazokevičienė sako, kad Viduržemio jūros stilistikos soduose tinka visi augalai, kurie asocijuojasi su natūralia, laukine šiltųjų kraštų gamta.
Dar vienas akcentas, būdingas Viduržemio jūros stilistikai, yra gyvatvorės. Jos kuria ne tik grožį, bet ir patogumą – duoda šešėlį, tampa vieta atsivėsinti, be to, padeda palaikyti drėgmę.
„Taip pat Viduržemio jūros stilius neatsiejamas nuo pergolių, kurios apaugintos įvairiais besidriekiančiais, laipiojančiais augalais. Tai gali būti ir lijanos, gali būti visterijos, gali būti vynuogės, kurios mums leidžiant laiką sode kabės virš mūsų stalo“, – pridūrė pašnekovė.
Atkreipkite dėmesį į dangas
Be to, jei imsitės kurti tokio stiliaus sodą, dėmesio būtina skirti ir dangoms. Šios turi atkartoti būdingas pietų šalims – primenančias sausrų išvargintą žvyringą, smėlingą žemę:
„Kad imituočiau natūralų peizažą, tiesiog užpyliau įvairios frakcijos žvyru, nesijotu žvyru, kuriame yra akmenų didesnių, mažesnių, kad tai imituotų natūralumą.
Norėdami sukurti tam tikros stilistikos sodą visuomet atsižvelgiame, kaip atrodo natūrali gamta, kokios yra dangos, kokie augalai, kokios yra spalvinės paletės.“
Galiausiai, jei kur nors turite pasenusį ūkinį suolelį ir nežinote, ką su juo daryti – tokiame sode jis ras savo vietą.
R. Kazokevičienė sako, kad jį galima panaudoti tarp akmenų, ant medinės ar akmeninės terasos, o galbūt pasistatyti tiesiog po medžiu, kur iš akmenų ar smėlio galite išsipilti mažą terasėlę.
