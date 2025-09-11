Algirdas Amšiejus atskleidė, kas jūsų vejoje iškapsto duobes: nustebins ne vieną

Atsakymą laidoje „Svajonių sodai“ pateikė mokslų daktaras Algirdas Amšiejus, išvardijęs, kas gali iškapstyti duobes vejoje ir ką tai parodo.
Kodėl vejoje atsiranda duobutės?
Ekspertas paaiškino, kad tai – laukinių žvėrelių darbas, tačiau jei kažkas nuolat kapsto veją ar joje „išgręžia“ skylutes, tai signalizuoja apie giliau slypinčią problemą.
Laidoje prie duobutėmis nusėto lauko stovėjęs A. Amšiejus teigė, kad tai reiškia viena – po žeme yra daugybė grambuolių lervų.
„Jos dabar paviršiuje, nes neturi kur labai ėsti, tai jos ėda žolę, varpučių šaknis, o ateina žvėreliai – yra trys žvėrys, kurie ėda.
Vienas žvėris yra lapė, nes ten didelis baltymų kiekis. Toliau yra mangutai – usūriniai šunys – ir barsukai“, – aiškino mokslų daktaras.
Dar vienas „kaltininkas“ gali būti ežiukas – laidos konsultantas pasakojo pats savo akimis matęs, kaip ežys į žemę sukiša savo nosytę ir „gręžia“ veją, kol apačioje randa lervą.
Atpažinti, kad veją sudarkė ežiai, nėra sunku – duobutės būna labai apvalios, „gražios“, tuo tarpu kitų gyvūnų paliktos būna iškeltos.
Grambuolių lervos – niokojamos vejos priežastis
Grambuolių lervos įsitaiso po vejomis dėl paprastos priežasties: jeigu nėra užsėta firminė veja, auga laukiniai augalai, tarp jų ir varputis, kuris yra vienas pagrindinių šių lervų maisto šaltinių.
„Varpučio šaknys – grambuolio lervų pirmųjų metų pats pagrindinis maistas, nes grambuolių lervos žemėje gyvena ketverius metus. Ketverius metus, kol grambuolys pasidaro, kol išskrenda“, – pridėjo A. Amšiejus.
Vis tik teigti, kad grambuolių lervos neėda nieko kito, negalima – jos yra polifagės, tad ėda praktiškai viską, tačiau pirmaisiais metais šaknys išlieka svarbia mitybos dalimi.
Taigi, jeigu vejoje yra minėto augalo, lervos turi kuo maitintis – jos apsigyvens vejoje. O įsitikinusiems, kad reikalingos labai šaltos žiemos, jog lervos išmirtų, A. Amšiejus turi liūdną žinią:
„Vienas dalykas – jos prieš žiemą sulenda iki 80 centimetrų gylio, kur pašalo nėra.“
Paklaustas, ką daryti tokiais atvejais, stovėdamas ant duobėtos vejos A. Amšiejus sakė, kad tokioje vietoje gražios vejos užauginti nepavyktų.
„Kur labai gera veja ir pasėta firminė veja, nėra varpučio, nes varputis ten išnaikintas, tai joms (grambuolių lervoms – aut. past.) nėra ką valgyti ir jų ten nėra“, – aiškino mokslų daktaras.
