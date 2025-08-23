Sodininkai graibsto 1 prekę vaistinėse: vadina auksine priemone

Šis preparatas pasižymi antibakterinėmis ir antigrybelinėmis savybėmis, tad itin veiksmingai kovoja su minėtomis augalų ligomis, padeda išvengti pelėsio.
Augalams užsikrėtus miltlige, rekomenduojama juos purkšti kalio permanganato ir kalcinuotos sodos tirpalu. Jį pasigaminti galite 10 litrų vandens ištirpinę 10 gramų kalio permanganato ir 50 gramų kalcinuotos sodos.
Juodoji kojelė (diegavirtė) – dar vienas nepageidaujamas svečias sode. Ši daigų pašaknio liga – viena pavojingiausių, buvo rašoma anksčiau platintame pranešime spaudai.
Ji pažeidžia visą augalų šaknų sistemą, daigai nustoja augti ir dažniausiai nupūva patys. Tačiau šią ligą taip pat įveiksite pasigaminę specialų tirpalą – jums tereikia 5 gramus kalio permanganato ištirpinti 10 litrų vandens ir gautu tirpalu laistyti užkrėstus augalus.
Dezinfekuoja sėklas ir gėlių svogūnėlius
Norint ankstyvą pavasarį mėgautis spalvingais žiedais, pradėti ruoštis reikia jau rudenį. Rudeninių svogūninių gėlių sodinimo sezonas prasideda rugpjūčio pabaigoje ir tęsiasi iki pat spalio mėnesio galo.
Kad pavasarį gėlyno vaizdu netektų nusivilti, svarbu įsitikinti, jog sodinate sveikus svogūnėlius. Todėl prieš sodinimą rekomenduojama sėklas ir svogūnėlius dezinfekuoti 0,1–0,15 proc. kalio permanganato tirpale.
Litre vandens ištirpinkite 1–1,5 gramo kalio permanganato ir paruoštame tirpale dvi valandas palaikykite sėklas arba svogūnėlius, o vėliau nepamirškite visko gerai nusausinti. Taip juos dezinfekuosite ir apsaugosite nuo įvairių ligų bei kenkėjų.
Dezinfekuotus gėlių svogūnėlius sodinkite į laidžią, puviningą žemę, dirvožemis turėtų būti perkastas ir gerai susigulėjęs. Jeigu dirva kiek smėlinga, ją reikėtų sumaišyti su kompostu ar moliu.
Išvalo dirvožemį nuo chemikalų
Kalio permanganatą galite naudoti ir norint išvalyti pesticidais ar kitais chemikalais užterštą dirvožemį. Oksidacijos proceso metu jis veiksmingai skaido teršalus, todėl yra naudojamas kenksmingoms medžiagoms neutralizuoti.
Patariama 10 litrų vandens ištirpinti 20–40 gramų kalio permanganato, o gautą tirpalą sušvirkšti į pažeistus dirvos sluoksnius. Taip ne tik išvalysite dirvožemį nuo įvairių chemikalų, bet ir pagerinsite jo būklę.
Pabrėžiama, kad gaminant tirpalus su kalio permanganatu labai svarbu laikytis nurodytų skiedimo reikalavimų. Kalio permanganatas – ėdrus, tad naudojant per didelės koncentracijos tirpalą augalams galite dar labiau pakenkti. Todėl norint pasiekti trokštamą rezultatą, būtina naudoti tinkamos koncentracijos tirpalus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!