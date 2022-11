Dirvožemiui saugoti – nuo 2024 m. griežta augalų kaita

REKLAMA

Pagrindiniai standarto reikalavimai

GAAB7 standartas, palyginti su žalinimo reikalavimu, pagal kurį vienas pasėlis galėjo sudaryti iki 75 proc. deklaruoto ariamos žemės ploto, pareiškėjams nustato griežtus reikalavimus, kurių nepaisymas gresia sankcijomis. Šio standarto reikalavimų vykdymas prisidės prie dirvožemio potencialo ir fizinės struktūros, derlingumo, organinės medžiagos ir mikrofloros, cheminės sudėties išsaugojimo.

Įgyvendinant šį standartą ūkininkai privalės laikytis šių reikalavimų:

tame pačiame lauke negalės suginti tą patį pasėlį ilgiau nei vienerius metus, t. y. kitais metais jie privalės auginti kitą pasėlį nei einamaisiais metais;

jei ūkininkas norės tame pačiame lauke auginti tą patį pasėlį dvejus metus iš eilės, jis pirmaisiais metais po derliaus nuėmimo tame plote turės pasėti pasėlį ir jį nepertraukiamai išlaikyti dirvoje bent 6 savaites.

„Pavyzdžiui, ūkininkas nori tame pačiame lauke antrus metus sėti žieminius kviečius. Jis tai galės daryti su viena sąlyga – privalės pasėti posėlį ir jį išlaikyti 6 savaites. Tik po to jis galės sėti tuos pačius žieminius kviečius“, – pavyzdžiu standarto reikalavimą iliustruoja Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento direktorė Jurgita Stakėnienė.

Posėliniai augalai, auginami tais pačiais metais kaip ir pagrindinė kultūra, negali būti laikomi augalų kaitos nariu.

Išimtis kukurūzams

„Kadangi kukurūzai nedaro didelio poveikio dirvožemiui ir reikalingi gyvulininkystei, šiai kultūrai padaryta išimti – kukurūzus tame pačiame lauke galima auginti trejus metus su sąlyga, kad pareiškėjo laikomų ūkinių gyvūnų santykis (SG/ha palyginti su bendru deklaruotu plotu) yra didesnis negu 0,3 arba jeigu pareiškėjas yra registruotas kaip pašarų augintojas pašarų registre, gaminantis bei tiekiantis rinkai augalininkystės produktus ir galintis pateikti to įrodymus, – teigia ŽŪM Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus vyresnysis patarėjas Tadas Švilpauskas. – Be to, būtina užtikrinti bent vieną iš šių sąlygų: kiekvienais metais po kukurūzų derliaus nuėmimo iki sekančių metų kukurūzų sėjos dirvą padengti įsėliniais, posėliniais, žieminiais arba tarpiniais pasėliais arba kiekvienais metais, palyginti su praėjusiais, valdoje pakeisti bent 35 proc. ariamosios žemės plote auginamų augalų. Plotai, kuriuose per pastaruosius trejus metus pasėlis nebuvo pakeistas, ketvirtaisiais metais turi būti naudojami kitiems augalams auginti. Tarpiniai pasėliai, minimi pirmoje sąlygoje, gali būti traktuojami kaip pasėlio pakeitimas.“

GAAB7 netaikomas

Šis standartas netaikomas pareiškėjams:

kurių ariamoji žemės užima iki 10 ha;

kurių daugiau kaip 75 proc. reikalavimus atitinkančios žemės ūkio paskirties žemės yra daugiametis žolynas;

kurių daugiau kaip 75 proc. ariamosios žemės naudojama žolei ar kitiems žoliniams pašarams auginti, yra pūdymui palikta žemė arba yra naudojama ankštiniams augalams auginti, arba naudojama keliais minėtais tikslais.

Sertifikuoti ekologiniai ūkiai ​laikomi atitinkančiais šį standartą, bet jiems taikomi augalų kaitos reikalavimai, nustatyti Ekologinio žemės ūkio taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d .įsakymu Nr.375.

Taip pat minimalios augalų kaitos reikalavimas netaikomas daugiamečių augalų plotams, žolėms ir kitiems žoliniams augalams bei pūdymui.

GAAB7 standartas įsigalioja nuo 2024 metų. Ši išimtis, kaip pažymi žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, leis išlaikyti aukštą maisto gamybos lygį, kuriam iššūkių kelia gamtos kataklizmai ir įtampos dėl geopolitinės situacijos.