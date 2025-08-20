Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Jau šiandien Lietuva – Turkija tiesiogiai: Atamano rinktinė siekia revanšo Vilniuje

2025-08-20 11:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 11:00

Lietuvos krepšinio rinktinės kelyje link Europos čempionato – paskutinieji pasirengimo akordai. Trečiadienio vakarą Vilniuje Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda priima Turkijos ekipą.

Lietuvos krepšinio rinktinės kelyje link Europos čempionato – paskutinieji pasirengimo akordai. Trečiadienio vakarą Vilniuje Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda priima Turkijos ekipą.

REKLAMA
2

Rungtynes nuo 19:30 tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

„Mes nežaidžiame slėpynių. Žaisime pilna jėga, o kaip pavyks nežinau. Bus matyti tolimesnė eiga. Jeigu viskas bus sėkmingai, norime vedančius žaidėjus pataupyti, nes jie gerai dirbo ir jie daugiau turės žaisti čempionate. Kažkokias strategijas darysime, bet su turkais žaisime maksimumą, ką galime“, – prieš susitikimą kalbėjo R. Kurtinaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos krepšininkai kol kas kontrolinių rungtynių cikle žengia be pralaimėjimų – iškovotos jau penkios pergalės paeiliui.

REKLAMA
REKLAMA

89:68 buvo nugalėta Estija, 91:70 – Turkija, 77:54 – Sakartvelas, 109:105 – Latvija ir 94:72 – Slovėnija.

REKLAMA

Pirmąsias rungtynes su šiandienos varžovais turkais Lietuvos komanda žaidė rugpjūčio 7-ąją Stambule, kur didelio vargo neturėjo. Tame mače su 15 taškų rezultatyviausias buvo Margiris Normantas, Rokas Jokubaitis pelnė 13 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir rinko 22 naudingumo balus.

Paskutines kontrolines rungtynes Lietuva rugpjūčio 22-ąją sužais su Islandija Alytuje, o tuomet pakels sparnus į Tamperę, kur lauks Europos čempionato grupių etapas.

Pirmąsias Senojo žemyno pirmenybių rungtynes lietuviai žais rugpjūčio 27-ąją, 13:30 val. prieš Didžiąją Britaniją.

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos krepšinio rinktinė (nuotr. Elta)
Lietuva užtikrintai nugalėjo ir Slovėniją (45)
Lietuvos rinktinės sirgaliai (nuotr. FIBA)
Žodžiai Jums visiems: kokią žinutę Lietuvos rinktinė siunčia sirgaliams? (17)
Lietuviai po pratęsimo galiausiai palaužė Latvijos rinktinę (44)
Jonas Valančiūnas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Prieš latvių iššūkį Valančiūnas įvardino 3 pagrindinius rinktinės tikslus (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų