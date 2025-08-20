Jau šiandien Lietuva – Turkija tiesiogiai: Atamano rinktinė siekia revanšo Vilniuje

Rungtynes nuo 19:30 tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
„Mes nežaidžiame slėpynių. Žaisime pilna jėga, o kaip pavyks nežinau. Bus matyti tolimesnė eiga. Jeigu viskas bus sėkmingai, norime vedančius žaidėjus pataupyti, nes jie gerai dirbo ir jie daugiau turės žaisti čempionate. Kažkokias strategijas darysime, bet su turkais žaisime maksimumą, ką galime“, – prieš susitikimą kalbėjo R. Kurtinaitis.
Lietuvos krepšininkai kol kas kontrolinių rungtynių cikle žengia be pralaimėjimų – iškovotos jau penkios pergalės paeiliui.
89:68 buvo nugalėta Estija, 91:70 – Turkija, 77:54 – Sakartvelas, 109:105 – Latvija ir 94:72 – Slovėnija.
Pirmąsias rungtynes su šiandienos varžovais turkais Lietuvos komanda žaidė rugpjūčio 7-ąją Stambule, kur didelio vargo neturėjo. Tame mače su 15 taškų rezultatyviausias buvo Margiris Normantas, Rokas Jokubaitis pelnė 13 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir rinko 22 naudingumo balus.
Paskutines kontrolines rungtynes Lietuva rugpjūčio 22-ąją sužais su Islandija Alytuje, o tuomet pakels sparnus į Tamperę, kur lauks Europos čempionato grupių etapas.
Pirmąsias Senojo žemyno pirmenybių rungtynes lietuviai žais rugpjūčio 27-ąją, 13:30 val. prieš Didžiąją Britaniją.
