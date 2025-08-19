Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Būsimi lietuvių varžovai sutrumpino kandidatų sąrašą

2025-08-19 09:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 09:34

Turkijos rinktinės vyriausiasis treneris Erginas Atamanas nusprendė atsisakyti Yigito Arslano ir Cano Maximo Mutafo paslaugų.

Erginas Atamanas | FIBA nuotr.

Turkijos rinktinės vyriausiasis treneris Erginas Atamanas nusprendė atsisakyti Yigito Arslano ir Cano Maximo Mutafo paslaugų.

0

Trečiadienį Vilniuje turkai sužais draugiškas rungtynes su Lietuvos rinktine.

Turkijos rinktinės kandidatai: Ademas Bona, Alperenas Šengunas, Berkas Ugurlu, Cedi Osmanas, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Furkanas Korkmazas, Kenanas Sipahi, Onuralpas Bitimas, Omeras Yurtsevenas, Sertačas Šanli, Shane‘as Larkinas, Šehmusas Hazeras ir Yigitcanas Saybiras.

Europos čempionate Turkija varžysis A grupėje su Portugalija, Estija, Latvija, Serbija ir Čekija.

