Būsimi lietuvių varžovai sutrumpino kandidatų sąrašą

Trečiadienį Vilniuje turkai sužais draugiškas rungtynes su Lietuvos rinktine.
Turkijos rinktinės kandidatai: Ademas Bona, Alperenas Šengunas, Berkas Ugurlu, Cedi Osmanas, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Furkanas Korkmazas, Kenanas Sipahi, Onuralpas Bitimas, Omeras Yurtsevenas, Sertačas Šanli, Shane‘as Larkinas, Šehmusas Hazeras ir Yigitcanas Saybiras.
Europos čempionate Turkija varžysis A grupėje su Portugalija, Estija, Latvija, Serbija ir Čekija.
