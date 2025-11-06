 
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Netrukus ir Lietuvoje – žiemiškesni orai: štai kada sulauksime atvėsimo

2025-11-06 09:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 09:35

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, šią savaitę dar lepins geresni orai, tačiau kitą savaitę laukia atšalimas, dažnesnis lietus ir vėjai.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, šią savaitę dar lepins geresni orai, tačiau kitą savaitę laukia atšalimas, dažnesnis lietus ir vėjai.

0

Sinoptikės teigimu, anticiklono „Vianelde“ gūbrys savo šiaurine ir šiaurės vakarine dalimi jau pasiekė Lietuvą ir atnešė sausesnius, ramesnius ir gana šilus orus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nors šiąnakt šiaurės vakarinius, šiaurinius rajonus šiltojo atmosferos fronto debesys užkabino ir šiek tiek palaistė, vėliau bus ir sausiau, ir ramiau, ir šilčiau, tiesa, tik dienomis.

Giedresnės naktys bus vėsokos – šiąnakt buvo tik pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, vėliau jau visoje Lietuvoje, dar ir rūkai vis nusidrieks, dažnai ir rytą tvyros. Panašūs orai išliks visą šią likusią savaitės dalį“, – nurodo ji.

Orai kitą savaitę

Anot E. Latvėnaitės, kitą savaitę laukia atvėsimas ir jau nebe tokie malonūs orai.

„Kitos savaitės pradžioje gali kartais šiek tiek palyti, pūs silpnas, nepastovus vėjas. Nuo antradienio turėtų šiek tiek atvėsti (mažiau, nei buvo ankščiau laukta).

Antroje savaitės pusėje iš šiaurės bandys neramesnis ciklonas per Skandinaviją link Baltijos plėstis, tad jau pūs stipresnis pietvakarių vėjas, bet lietaus bus labai nedaug, vėl kiek šiltesnis oras su vakariniais srautais mus pasieks. Tad orai kol kas labiau džiugins, nei gąsdins“, – praneša sinoptikė.

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, lapkričio 6 d., dar šiek tiek palis, daugiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, daugiausia naktį ir rytą. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 3–7 m/s. Naktį +3–6 °C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke +7–9 °C, dieną +9–13 °C, vėsiausia pajūryje.

Penktadienį, lapkričio 7 d., be lietaus. Naktį rūkai tvyros, o Žemaitijoje ir dieną kai kur dar laikysis. Vėjas pietinių krypčių 3–7 m/s. Naktį +2–5 °C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, pajūryje +6–8 °C, dieną +9–12 °C, vėsiausia pajūryje ir Žemaitijoje.

Šeštadienį, lapkričio 8 d., be lietaus, naktį ir rytą vis dar rūkai drieksis. Vėjas pietų 3–7 m/s, dieną pajūryje 5–10 m/s. Naktį +1–4 °C, šilčiausia vakariniame pakraštuke, pajūryje +5–7 °C, dieną +10–13 °C.

Sekmadienį, lapkričio 9 d., dar be lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai daug kur drieksis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s, dieną pajūryje šiaurės vakarų 4–8 m/s. Naktį 0–+3 °C, pajūryje +4–6 °C, dieną +8–12 °C.

Pirmadienį, lapkričio 10 d., naktį dar be lietaus, kai kur rūkai drieksis, rytą ir dieną jau šiek tiek palis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s, pajūryje dieną vakarinių krypčių 4–8 m/s. Naktį +1–4 °C, dieną +6–9 °C.

Antradienį, lapkričio 11 d., gali šiek tiek kai kur palyti. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį +1–6 °C, vėsiausia Žemaitijoje ir šiauriniuose rajonuose, dieną +6–9 °C.

Trečiadienį, lapkričio 12 d., gali šiek tiek kai kur palyti, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 4–8 m/s. Naktį +1–6 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +6–9 °C.

Ketvirtadienį, lapkričio 13 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį +5–8 °C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose tik +1–4 °C, dieną +6–9 °C.

