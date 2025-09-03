Ralio sprinto čempionato finalas Druskininkuose: intriga dėl taškų ir neregėtos saugumo naujovės

Rugsėjo 19–20 dienomis Druskininkuose finišuos Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionatas. Finalinis sezono etapas „Forest Rally Druskininkai“ žada maksimalią intrigą, nes būtent čia paaiškės 2025 metų čempionai, o sportininkai galės pelnyti pusantro karto daugiau taškų nei įprastai.
Ralio dalyvių lauks 55 kilometrai greičio ruožų, išdėstytų per aštuonias atkarpas Druskininkų apylinkių miškuose. Pagrindinis veiksmas vyks šeštadienį: 10:45 val. Vilniaus alėjoje bus duotas iškilmingas startas, o po visą dieną trukusių kovų ten pat vyks ir apdovanojimų ceremonija. Šventinę programą vainikuos indie fusion grupės „Lik“ koncertas.
Šiemet organizatorius „Motorsport Promoter“ ypatingą dėmesį skiria saugumui ir komunikacijai, pristatydamas kelias Lietuvos ralyje neregėtas naujoves. Bus įsteigtas viešas saugumo telefono numeris, kuriuo žiūrovai galės tiesiogiai pranešti varžybų vadovybei apie pavojingas situacijas trasoje.
Taip pat varžybų valdymas bus vykdomas stebint tiesioginę vaizdo transliaciją iš saugos automobilio. Be to, pirmą kartą ralio istorijoje prie serviso zonos veiks oficiali žiniasklaidos zona, kurioje bus kalbinami sportininkai.
Pernai sėkmingai debiutavęs kaip mini ralio etapas, šiemet „Forest Rally Druskininkai“ išaugo iki antro pagal rangą šalies čempionato finalo.
Renginys taps svarbia 2025 metų Lietuvos kultūros sostinės programos dalimi, sujungdamas automobilių sportą ir kurorto šventinę atmosferą.
