Savaitgalį Dzūkijos miškuose aidės variklių garsas: į Daugus sugrįžta ralis

Šių metų ralio dalyviams organizatoriai iš „Marimotors racing“ komandos paruošė naują iššūkių paketą. Sportininkų lauks aštuoni greičio ruožai, kurių bendras ilgis sieks apie 28 kilometrus.
Pasak vieno iš organizatorių Tado Zdanavičiaus, trasa šiemet praktiškai nauja: „Dalis anksčiau naudotų greičio ruožų bus važiuojami priešinga kryptimi, kuria dar niekada nebuvo lenktyniauta. Taip pat paruošėme ir visiškai naują sekciją bei asfalto atkarpą, kuri sudarys apie dešimtadalį distancijos. Tai ženklas, kad lietuviškas ralis evoliucionuoja.“
Ralio veiksmas Dauguose prasidės penktadienį, kai vyks administracinės ir techninės patikros. Pagrindinės kovos greičio ruožuose užvirs šeštadienį po iškilmingo atidarymo centrinėje miesto aikštėje – pirmojo automobilio startas numatomas 10:45 val. Organizatoriai, dėkodami Alytaus rajono savivaldybei už palaikymą, primygtinai ragina žiūrovus elgtis atsakingai ir laikytis saugumo reikalavimų.
„Nuolat kalbame apie saugumą ir prašome fanų nestovėti pavojingose vietose, kad ralis nevirstų nelaime“, – pabrėžė organizatorius Ronaldas Rutkauskas.
Penktajame čempionato etape prie starto linijos stos beveik 80 ekipažų. Tarp jų – ne tik Mini ralio čempionato dalyviai, bet ir svečiai iš aukštesnės, A lygos, o tai žada dar atkaklesnę kovą dėl specialių, „Lanksčios linijos“ pagamintų trofėjų.
