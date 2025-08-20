Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Savaitgalį Dzūkijos miškuose aidės variklių garsas: į Daugus sugrįžta ralis

2025-08-20 15:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 15:07

Artėjantį savaitgalį, rugpjūčio 22–23 dienomis, Alytaus rajonas vėl taps ralio epicentru. Į Daugus sugrįžta penktasis Lietuvos automobilių Mini ralio čempionato etapas „Perlas Go Rally Dzūkija“, šiemet pritraukęs beveik 80 ekipažų ir žadantis intrigą su atnaujintais, klastingais greičio ruožais.

„Perlas Go Rally Dzūkija“ grįžta pasikeitęs | Organizatorių nuotr.

Artėjantį savaitgalį, rugpjūčio 22–23 dienomis, Alytaus rajonas vėl taps ralio epicentru. Į Daugus sugrįžta penktasis Lietuvos automobilių Mini ralio čempionato etapas „Perlas Go Rally Dzūkija“, šiemet pritraukęs beveik 80 ekipažų ir žadantis intrigą su atnaujintais, klastingais greičio ruožais.

REKLAMA
0

Šių metų ralio dalyviams organizatoriai iš „Marimotors racing“ komandos paruošė naują iššūkių paketą. Sportininkų lauks aštuoni greičio ruožai, kurių bendras ilgis sieks apie 28 kilometrus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak vieno iš organizatorių Tado Zdanavičiaus, trasa šiemet praktiškai nauja: „Dalis anksčiau naudotų greičio ruožų bus važiuojami priešinga kryptimi, kuria dar niekada nebuvo lenktyniauta. Taip pat paruošėme ir visiškai naują sekciją bei asfalto atkarpą, kuri sudarys apie dešimtadalį distancijos. Tai ženklas, kad lietuviškas ralis evoliucionuoja.“

REKLAMA

Ralio veiksmas Dauguose prasidės penktadienį, kai vyks administracinės ir techninės patikros. Pagrindinės kovos greičio ruožuose užvirs šeštadienį po iškilmingo atidarymo centrinėje miesto aikštėje – pirmojo automobilio startas numatomas 10:45 val. Organizatoriai, dėkodami Alytaus rajono savivaldybei už palaikymą, primygtinai ragina žiūrovus elgtis atsakingai ir laikytis saugumo reikalavimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuolat kalbame apie saugumą ir prašome fanų nestovėti pavojingose vietose, kad ralis nevirstų nelaime“, – pabrėžė organizatorius Ronaldas Rutkauskas.

Penktajame čempionato etape prie starto linijos stos beveik 80 ekipažų. Tarp jų – ne tik Mini ralio čempionato dalyviai, bet ir svečiai iš aukštesnės, A lygos, o tai žada dar atkaklesnę kovą dėl specialių, „Lanksčios linijos“ pagamintų trofėjų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų