TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Lietuvos teisėjai vadovaus UEFA Europos lygos dvikovai Lenkijoje

2025-08-20 14:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 14:31

Šią savaitę UEFA turnyrų atrankose prasideda lemiami atkrintamųjų etapai, po kurių paaiškės visos komandos, kurios pateks į pagrindines varžybas.

Donatas Rumšas | lff.lt nuotr.

0

Vienoje iš UEFA Europos lygos dvikovų pakviesta dirbti ir Lietuvos teisėjų brigada. Rugpjūčio 21 dieną Lenkijoje susitiks Poznanės „Lech“ bei KRC „Genk“ vienuolikė iš Belgijos, kurios susitiks Europos lygos paskutinio atrankos etapo pirmosiose rungtynėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindinis rungtynių teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, rezervinis teisėjas Dovydas Švėgžda bei AVAR teisėjas Donatas Šimėnas.

Susitikimas ketvirtadienį Poznanės stadione prasidės 21.30 val.

Atsakomoji dvikova po savaitės vyks Belgijoje. Komanda, kuri triumfuos šioje serijoje, pateks į Europos lygos pagrindinį etapą, pralaimėtojai varžysis UEFA Europos Konferencijų lygos pagrindiniame etape.

