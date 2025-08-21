Panevėžyje – jubiliejinė „febi Auto Show“ paroda: automobilių kultūros šventė profesionalams ir entuziastams

Idėja gimė prieš penkerius metus – sukurti erdvę, kurioje automobilių mylėtojai galėtų dalintis aistra kruopščiai ir stilingai modifikuotiems automobiliams. Šiandien renginio organizatoriai džiaugiasi, kad „febi Auto Show“ ne tik išsaugojo pirminę dvasią, bet ir peržengė Lietuvos ribas.
„Kiekvieni metai mums buvo augimo ir tobulėjimo kelias. Pradėjome kaip vietinė iniciatyva, o šiandien priimame dalyvius iš Latvijos bei Estijos. Tai didžiausias įvertinimas – automobilių kultūra neturi sienų. Jubiliejinė paroda – mūsų padėka visai bendruomenei, kuri augo kartu su mumis“, – sako organizatorių komanda.
Šiemet dalyvių registracija jau baigta, o galutinis sąrašas žada įspūdingiausią ekspoziciją per visą renginio istoriją. Lankytojai galės pamatyti tiek galingus, tiek estetiškai ištobulintus automobilius – kiekvienas eksponatas turės savo unikalią istoriją.
Tačiau „febi Auto Show“ – tai kur kas daugiau nei automobilių paroda. Organizatorių tikslas – sukurti bendruomenišką šventę, kurioje veiklos rastų tiek automobilių mėgėjai, tiek profesionalai.
Be pagrindinės ekspozicijos, lankytojų lauks:
- profesionalūs lenktynių simuliatoriai,
- kvapą gniaužiantys RC drifto mašinėlių pasirodymai,
- įvairūs partnerių konkursai ir interaktyvios veiklos.
Naujovės iš „febi“
Pagrindinis renginio partneris – automobilių dalių prekės ženklas febi – šiemet pristatys techninių skysčių testerį, kuris padeda įvertinti pagrindinių eksploatacinių skysčių būklę automobilyje. Prietaisas veikia pasitelkdamas šiuolaikines dirbtinio intelekto galimybes.
„Automobilių kultūra – tai ne tik grožis ar galia, bet ir pažangūs sprendimai. Smagu matyti, kaip naujos technologijos vis sparčiau įsitvirtina. O mums, kaip ilgamečiams renginio rėmėjams, malonu būti šios šventės dalimi“, – sako „Ferdinand Bilstein“ atstovas G. Matulevičius.
Renginio ekspozicijoje taip pat dalyvaus partneriai „Eoltas“, „Lesta“ ir kiti automobilių pasaulio vardai, kartu stiprinantys bendrą tikslą – puoselėti automobilių kultūrą Lietuvoje.
Atvira visiems
Organizatoriai primena, kad įėjimas į jubiliejinę parodą – visiškai nemokamas. Renginys vyks nuo 11:00 iki 18:00 val.
Tai puiki proga šeštadienį praleisti tarp automobilių entuziastų, pamatyti ryškiausias Lietuvos automobilių kultūros tendencijas ir patirti tikrą „febi Auto Show“ atmosferą.
„Ši šventė – ne tik automobilių entuziastams. Tai platforma, kurioje specialistai gali pamatyti, kur juda rinka, ir išbandyti praktinius sprendimus. Esame įsitikinę, kad tokie renginiai stiprina visą automobilių aptarnavimo sektorių“, – teigia organizatorių komanda.
Jei dirbate su automobiliais, domitės jais ar ieškote patikimų remonto sprendimų – „febi Auto Show“ yra vieta, kurioje rasite ne tik įkvėpimo, bet ir realios profesinės naudos.
