„Febi Auto Show“ kviečia į žinių mūšį: laukia vertingi prizai

Nekantraujantys ir norintys išbandyti savo jėgas kviečiami nedelsti. Jau dabar specialiame „Febi Auto Show“ polapyje (arba šioje naujienoje) vyksta interaktyvus žinių patikrinimo žaidimas.
Dalyvių laukia klausimai, susiję su pačiu renginiu: faktai iš parodos istorijos, informacija apie programos akcentus. Tai puiki proga ne tik sužinoti daugiau apie artėjančią parodą, bet ir gauti galimybę laimėti vertingus prizus.
Net trims konkurso dalyviams, teisingai atsakiusiems į visus klausimus, atiteks dovanų rinkiniai, kuriuos įsteigė „Febi Auto Show“ partneriai. Nugalėtojai bus paskelbti prieš pat renginį.
Automobilių paroda – nemokama visiems
Po virtualios įžangos, visi automobilių kultūros entuziastai laukiami rugpjūčio 23-iąją, šeštadienį, Panevėžyje. Jubiliejinė, penktoji, „Febi Auto Show“ paroda vyks „Kalnapilio“ arenoje ir suburs išskirtiniausius, skoningai modifikuotus automobilius ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių.
Organizatoriai pabrėžia, kad siekiant automobilių kultūrą padaryti prieinamą visiems, renginys yra visiškai nemokamas tiek dalyviams, tiek žiūrovams. Be pagrindinės ekspozicijos, nuo 11:00 iki 18:00 val. lankytojų lauks ir papildomos pramogos: RC drifto varžybos, lenktynių simuliatoriai ir kitos partnerių paruoštos staigmenos.
Taigi, išbandykite savo sėkmę internetu, o rugpjūčio 23-iąją pasižymėkite kalendoriuose – laukia įspūdinga automobilių diena Panevėžyje!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!