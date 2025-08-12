Nuo verslo strategijų iki naktinių pasirodymų Dubajuje: kaip automobiliai įkvėpė atrasti didžėjaus pašaukimą

Kaip ir daugelis didelių aistrų, vaikino ryšys su muzika užsimezgė dar vaikystėje, ir būtent automobilis tapo pirmąja jo koncertų sale.
„Mano meilė muzikai prasidėjo dar vaikystėje. Mano mama mėgo važinėti dideliu greičiu ir garsiai klausytis muzikos — man tai ne visada patikdavo, bet kito pasirinkimo nebuvo“, – juokiasi jis.
Tačiau tikrasis lūžis įvyko gavus pirmąjį telefoną. Paprastas prietaisas tapo vartais į pasaulį, kuriame garsas įgavo prasmę. „Išeidamas pasivaikščioti su draugais, mes klausydavomės dainų per telefono garsiakalbį — būtent tada supratau, kad muzika nėra tik garsas. Ji gali valdyti nuotaiką, sukelti emocijas ir kurti aplinkos atmosferą.“
Šios ankstyvos patirtys ir įkvėpimas, kurį kėlė mamos klausomi Tiesto bei Armin Van Buuren, galiausiai virto aiškiu tikslu. Būdamas šešiolikos, jaunasis muzikos megėjas užsirašė į didžėjavimo kursus pas Ridą Fominą, kuris supažindino jį su Techno stiliaus muzika. Po debiuto mokyklos diskotekoje jo karjera sparčiai įgavo pagreitį: iš pradžių sekė pasirodymai baruose, vėliau – naktiniuose klubuose, kol galiausiai atsivėrė kelias ir į tarptautinę sceną.
Nematomi darbo niuansai
Ilgametė patirtis išmokė, kad tikrasis menas slypi ne mygtukų paspaudimuose, o gebėjime jausti. Pasak vaikino, yra daugybė subtilybių, kurių klausytojas nepastebi, tačiau jos lemia renginio sėkmę.
„Daugelis galbūt nepastebi, bet sklandūs ir tikslūs perėjimai tarp kompozicijų atlieka pagrindinį vaidmenį. Tai ne tik pereiti nuo vienos dainos prie kitos, bet ir sukurti harmoniją bei tęstinumą, kad publika neprarastų emocijų“, – aiškina jis.
„Taip pat visada atkreipiu dėmesį į žmonių reakcijas. Tai labai subtilus procesas – pastebėti, kai salės energija pradeda keistis. Suprasti, ką daryti toliau, kokią muziką groti tuo momentu, reikalauja patirties.“
Šis gebėjimas jausti publiką ir formuoti atmosferą tiesiogiai veikia ir paties DJ Treepy muzikinį stilių. Nors jis ilgai ieškojo savęs, galiausiai suprato, kad jo tikroji aistra – Techno, Progressive techno ir Melodic techno žanrai.
„Mano tikras įkvėpimas atėjo, kai pradėjau klausytis Techno, net nežinodamas, kad šis žanras taip vadinasi“, – prisipažįsta jis, minėdamas tokius atlikėjus kaip Deborah De Luca, Carl Cox ir Luigi Madonna.
Jis pabrėžia, kad niekada nekopijuoja kitų, o tik semiasi idėjų, kurias pritaiko sau. „Aš galiu atkreipti dėmesį į jų požiūrį, pritaikyti ir modifikuoti jų sprendimus pagal save, kad sukurčiau kažką, kas man būtų artima ir autentiška.“
Automobiliai ir muzika – tobulas derinys
Ši aistra muzikai ir gebėjimas kurti atmosferą organiškai susilieja su kita jo aistra – automobiliais. DJ Treepy įsitikinęs, kad tai – tobula kombinacija, leidžianti patirti laisvę.
„Kai važiuoji keliu, muzika tampa tavo palydovu, kuris valdo nuotaiką. Ji sustiprina kiekvieną pagreitį, kiekvieną posūkį, padarydama kelionę ryškesnę ir įdomesnę“, – sako jis.
„Naktį – pats idealus metas pasivažinėti su vėju po miestą, klausytis muzikos ir tiesiog mėgautis momentu. Be kamščių, be apribojimų.“
Jam pačiam automobilis ir muzika – tai ir būdas atgauti pusiausvyrą. „Po darbo aš mielai važiuoju po miestą ir klausau mėgstamos muzikos, prieš grįždamas namo. Tai padeda man nusiraminti ir neperkelti nuovargio bei įtampos ant artimųjų.“
Ką išgirsime „Febi Auto Show“?
Visa ši patirtis, filosofija ir aistra automobiliams susijungs į vieną pasirodymą, rugpjūčio 23 dieną, „Febi Auto Show“ renginyje, kuriam DJ Treepy ruošiasi itin kruopščiai. Pasiruošimas apima ne tik technikos patikrą, bet ir muzikinės koncepcijos pritaikymą prie konkrečių parodoje pristatomų prekės ženklų.
„Muzikinis fonas gali būti pritaikytas pagal konkretaus prekės ženklo stilių – tai gali būti futuristiniai, agresyvūs garsai sportiniams automobiliams arba ramesni ir elegantiškesni garsai prabangioms markėms“, – planais dalijasi didžėjus.
Jis žada, kad be energingų Techno ir House ritmų, publika išgirs ir gerai žinomus garso takelius iš filmų bei kompiuterinių lenktynių žaidimų – muziką, neatsiejamą nuo greičio ir adrenalino kultūros.
„Grojaraštis – tai ne tik dainų rinkinys, bet ir kruopščiai parinkta muzikos kompozicija, kuri turi derėti su vykstančiu renginiu. Tačiau aš visada palieku vietos improvizacijoms, nes svarbiausia yra publikos nuotaika“, – sako jis.
