Lietuvos vairuotojo portretas: nuo pasikeitusių įpročių iki meilės senam automobiliui

Automobilis dažnai yra jį vairuojančio žmogaus atspindys, o „Febi Auto Show“ dalyviams – tai raktas į saviraiškos laisvę. Tačiau koks yra ne parodų dalyvio, o statistinio Lietuvos vairuotojo portretas? Atsakymų į šį klausimą ieškojome kartu su ilgamečiu „Febi Auto Show“ partneriu – atsarginių dalių rinkos lyderiu „Eoltas“.
Egzistuoja „amžinoji klasika“
„Eoltas“ atstovai atskleidžia, kad nors į šalį įvežami vis jaunesni naudoti automobiliai, bendras Lietuvos automobilių parkas sensta lėtai. Kiekvienas papildomas kilometras ir metai automobiliui suteikia ne tik charakterio, bet ir reikalauja vis atidesnės priežiūros. O tai reiškia viena – nuolatinį ir niekada nesibaigiantį atsarginių dalių poreikį.
Remiantis „Eoltas“ pardavimų statistika, egzistuoja savotiška „amžinoji klasika“ – dalys, kurių paklausa niekada neslūgsta. Tai – stabdžių sistemos komponentai, važiuoklės elementai, filtrai, alyva ir apšvietimo dalys. Šis penketukas yra tikslus Lietuvos automobilių parko sveikatos barometras, rodantis, su kokiomis problemomis vairuotojai susiduria dažniausiai.
Tačiau ar brandesnio automobilio savininkas yra linkęs taupyti kokybės sąskaita? Anot „Eoltas“ ekspertų, toks stereotipas yra klaidingas. Viską lemia ne automobilio amžius, o vairuotojo filosofija.
„Yra vairuotojų, kurie visuomet ieškos pigiausio varianto. Tačiau lygiai taip pat yra ir tikrų automobilių mylėtojų, kurie savo senutėliam „Opeliukui“ negailės investicijų ir pirks tik aukščiausios kokybės, patikrintų gamintojų dalis bei pils tik „Premium“ klasės alyvą. Toks žmogus rūpinasi savo automobiliu ir tiki, kad kokybė turi savo kainą“, – teigia įmonės atstovai.
Kodėl dalys brango ir brangs toliau?
Tačiau kalbant apie investicijas į automobilį, pastarieji metai vairuotojų piniginėms buvo ypač sudėtingi. Atsarginių dalių kainos patyrė seniai neregėtus sukrėtimus, o jų priežastys – globalios.
Pasak „Eoltas“ ekspertų, didžiausiu smūgiu atsarginių dalių rinkai tapo COVID-19 pandemija. Ji paralyžiavo pasaulinę logistiką ir sukėlė tikrą chaosą. „Dėl protrūkio Kinijoje, kur įsikūrusios didžiausios pasaulyje autodalių gamyklos, konvejeriai tiesiog sustodavo. Konteinerių kainos pasiekė rekordines aukštumas, o tiekėjų kainininkai keitėsi greičiau, nei spėdavome juos atnaujinti. Tai buvo precedento neturintis kainų šuolis“, – prisimena įmonės atstovai.
Nors šiuo metu situacija stabilizavosi, kainos išlieka jautrios globaliems veiksniams. Nuolatinį, nors ir lėtesnį, brangimą dabar lemia naftos kainų svyravimai ir geopolitinė įtampa, trikdanti laivybą.
„Atrodo menkniekis, tačiau bet koks sutrikimas Sueco kanale, per kurį gabenamas kas trečias jūrinis konteineris su atsarginėmis dalimis, turi didžiulį poveikį.
Pavyzdžiui, laivams plaukiant aplink Pietų Afriką, maršrutas pailgėja tūkstančiais kilometrų, o tai reiškia didesnes degalų sąnaudas ir brangesnį draudimą. Visa tai galiausiai atsispindi galutinėje prekės kainoje lentynoje“, – sudėtingą logistikos virtuvę paaiškina „Eoltas“ atstovai.
Nykstantis sezoniškumas keičia rinką
Nors detalių kainas diktuoja globalūs veiksniai, jų paklausos ritmą Lietuvoje tradiciškai nulemdavo metų laikai. Tiesa, pasak „Eoltas“ ekspertų, net ir ši nusistovėjusi tvarka ima keistis.
„Anksčiau pavasaris ir ruduo būdavo mūsų karštymetis – laikas, kai vairuotojai masiškai ruošdavo automobilius naujam sezonui, atlikdavo techninius aptarnavimus. Tačiau pastaraisiais metais šis ciklas išsiderino“, – teigia įmonės atstovai.
„Didelę įtaką tam daro klimato kaita. Kelerius metus iš eilės besikartojančios besniegės ir nešaltos žiemos reiškia mažesnę akumuliatorių, termostatų ar uždegimo žvakių paklausą – detalių, būtinų norint išgyventi tikrus šalčius.“
Panaši tendencija pastebima ir vasarą. Jei nėra alinančių karščių, natūraliai sumažėja ir kondicionavimo sistemos dalių poreikis.
Anot ekspertų, vieninteliu aiškiu sezoniškumo piku išlieka padangų keitimo metas. Tai tapo savotišku universaliu techninės priežiūros langu, kurio metu vairuotojai stengiasi atlikti kelis darbus vienu metu.
„Pastebime, kad vairuotojai vis labiau vertina savo laiką. Todėl atvykę keistis padangų, jie stengiasi vieno vizito metu atlikti ir kitus būtinus darbus: pasikeisti nusidėvėjusius stabdžių diskus, trinkeles, filtrus ar alyvą. Tai tapo naująja rinkos norma“, – apibendrina „Eoltas“ atstovai.
Vairuotojų sąmoningumas keičiasi
Noras taupyti laiką ir vieno vizito metu atlikti kelis darbus yra dalis didesnio pokyčio – augančio vairuotojų sąmoningumo ir polinkio planuoti automobilio priežiūrą iš anksto.
„Pamenate laikus, kai užsisegti saugos diržą atrodė „ne fasonas“? Šiandien tai – automatiškas ritualas. Lygiai toks pats mentaliteto pokytis vyksta ir automobilio priežiūros srityje“, – teigia „Eoltas“ atstovai.
Anot jų, geriausias to įrodymas – eilės prie servisų. „Mūsų servisų tinkle Klaipėdoje ir Kaune laukti vizito tenka vieną ar dvi savaites, o sezono metu – ir ilgiau. Tai aiškiai rodo, kad vairuotojai nebelaukia, kol jų „keturratis draugas“ sustos kelyje, o planuoja techninę priežiūrą iš anksto“, – aiškina ekspertai.
Ši tendencija džiugina, nes patvirtina pagrindinę žinutę, kurią „Eoltas“ nuolat kartoja kartu su profesionaliais servisų tinklais: savalaikė priežiūra yra ne tik saugių kelionių, bet ir sutaupytų pinigų garantas.
Šventė automobilių entuziastams – jau šį savaitgalį
O geriausia vieta giliau pasinerti į automobilių techninės priežiūros subtilybes, pasikonsultuoti su specialistais ir pamatyti, kuo gyvena automobilių kultūra – jau visai čia pat.
Būtent šį savaitgalį, rugpjūčio 23 dieną, šeštadienį, Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje duris atvers jubiliejinė, penktoji „Febi Auto Show“ paroda.
Renginys į vieną vietą sutrauks gausų būrį atsarginių dalių gamintojų, servisų atstovų ir kitų savo srities profesionalų. Lankytojų lauks ne tik įspūdingiausių modifikuotų automobilių ekspozicija, bet ir įvairios pramogos bei partnerių staigmenos.
Svarbiausia – įėjimas į parodą yra visiškai nemokamas, tad tai puiki proga praleisti šeštadienį automobilių entuziastų būryje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!