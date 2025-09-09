Iveta Dapkutė su graike pateko į Herakliono moterų teniso turnyro ketvirtfinalį

Mačo pradžioje lietuvė su porininke netgi turėjo vytis varžoves (0:2). I. Dapkutė su M. Argyrokastriti greitai panaikino deficitą (2:2), o nuo septintojo geimo pradėjo gniuždantį spurtą 9:0 ir galingai baigė mačą.
Lietuvė su porininke pelnė 174 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. I. Dapkutės ir M. Argyrokastriti varžovės ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.
32-ejų I. Dapkutė (WTA-805) dar laukia starto vienetų varžybose. Pirmajame rate lietuvė susitiks su kvalifikaciją įveikusia amerikiete Marika Jones (ITF-531).
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Tokio paties rango turnyro Lenkijoje kvalifikaciją bandė įveikti 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2191, ITF jaunių-3229). Deja, jau pirmajame rate lietuvė 2:6, 4:6 nusileido vardinį kvietimą gavusiai 16-metei lenkei Martynai Sikorai (ITF jaunių-1887).
