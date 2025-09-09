Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iveta Dapkutė su graike pateko į Herakliono moterų teniso turnyro ketvirtfinalį

2025-09-09 17:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 17:01

Heraklione (Graikija) prasidėjusiame ITF serijos moterų teniso turnyre antradienį pirmos pagal skirstymą Iveta Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti per 57 minutes 6:3, 6:0 eliminavo brazilę Nicolę Giannini ir australę Zoę Theodorakopoulos.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Mačo pradžioje lietuvė su porininke netgi turėjo vytis varžoves (0:2). I. Dapkutė su M. Argyrokastriti greitai panaikino deficitą (2:2), o nuo septintojo geimo pradėjo gniuždantį spurtą 9:0 ir galingai baigė mačą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvė su porininke pelnė 174 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. I. Dapkutės ir M. Argyrokastriti varžovės ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.

32-ejų I. Dapkutė (WTA-805) dar laukia starto vienetų varžybose. Pirmajame rate lietuvė susitiks su kvalifikaciją įveikusia amerikiete Marika Jones (ITF-531).

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Tokio paties rango turnyro Lenkijoje kvalifikaciją bandė įveikti 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2191, ITF jaunių-3229). Deja, jau pirmajame rate lietuvė 2:6, 4:6 nusileido vardinį kvietimą gavusiai 16-metei lenkei Martynai Sikorai (ITF jaunių-1887).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

