  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dvi iš dviejų: paplūdimio futbolo rinktinė Italijoje iškovojo antrą pergalę

2025-09-12 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 16:39

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Italijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo B diviziono superfinalo turnyre iškovojo antrą pergalę.

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

0

Aivaro Meškinio auklėtiniai antrame grupės etapo mače rezultatu 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) pranoko Azerbaidžano rinktinę, laimėjo grupės etapą ir pateko į pusfinalį.

Jame lietuviai žais rytoj, ten iškovojus pergalę mūsiškiai automatiškai garantuotų sau patekimą į A divizioną, į kurį jau buvo pakilę ir 2023-aisiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos rinktinės įvarčių sąskaitą penktadienį antroje pirmo kėlinio pusėje atidarė Vasilij Novičkov, tad į pertrauką komandos išėjo lietuviams pirmaujant 1:0.

Antrasis kėlinys žiūrovams įvarčių nepadovanojo, tad susitikimo baigties sprendimas persikėlė į trečiąjį.

Ten Paulius Giedraitis padvigubino lietuvių pranašumą iki 2:0, visgi azerbaidžaniečiai rankų nenuleido ir rezultatą dar spėjo sušvelninti.

Daugiau įvarčių nekrito, lietuviai sėkmingai apsigynė ir iškovojo pergalę 2:1.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Pergalingas startas – paplūdimio futbolo rinktinė Italijoje startavo laimėjimu
Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Paplūdimio futbolo rinktinė pradeda pasirodymą kovoje dėl kelialapio į A divizioną

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

