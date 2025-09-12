Dvi iš dviejų: paplūdimio futbolo rinktinė Italijoje iškovojo antrą pergalę

Aivaro Meškinio auklėtiniai antrame grupės etapo mače rezultatu 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) pranoko Azerbaidžano rinktinę, laimėjo grupės etapą ir pateko į pusfinalį.
Jame lietuviai žais rytoj, ten iškovojus pergalę mūsiškiai automatiškai garantuotų sau patekimą į A divizioną, į kurį jau buvo pakilę ir 2023-aisiais.
Lietuvos rinktinės įvarčių sąskaitą penktadienį antroje pirmo kėlinio pusėje atidarė Vasilij Novičkov, tad į pertrauką komandos išėjo lietuviams pirmaujant 1:0.
Antrasis kėlinys žiūrovams įvarčių nepadovanojo, tad susitikimo baigties sprendimas persikėlė į trečiąjį.
Ten Paulius Giedraitis padvigubino lietuvių pranašumą iki 2:0, visgi azerbaidžaniečiai rankų nenuleido ir rezultatą dar spėjo sušvelninti.
Daugiau įvarčių nekrito, lietuviai sėkmingai apsigynė ir iškovojo pergalę 2:1.
