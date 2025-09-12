„Youtuberis“ išbandė „Glory“ čempiono smūgį į pilvą – ar pavyko atlaikyti?

„Glory“ sunkiasvorių kategorijoje jau ilgą laiką dominuojantis Rico Verhoevenas susitiko su „youtuberiu“ ir sutarė, kad su juo keisis smūgiais į korpusą, vis didinant jėgą. R. Verhoevenas „youtuberio“ smūgius atlaikė be didesnio vargo. Tuo tarpu S. Browney puikiai laikėsi iki paskutinio momento, kai R. Verhoevenas turėjo atlikti smūgį panaudodamas 100 proc. savo jėgos. Po to smūgio S. Browney nepavyko išstovėti ant kojų.
„Kvėpuok, tai svarbiausias dalykas. Kvėpuok, kvėpuok“, – „youtuberiui“ patarimus dalino R. Verhoevenas.
S. Browney po to smūgio kuriam laikui dar prigulė ir teištarė: „Čia tikrai buvo smūgis visa jėga“.
