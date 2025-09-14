„Atletico“ nutraukė nesėkmių seriją ir laimėjo prieš „Villarreal“, debiutantas Nicolasas Gonzalezas pelnė įvartį

Ketvirtajame „La Liga“ ture Diego Simeone auklėtiniai pagaliau šventė pirmąją pergalę. Jie namuose 2:0 susitvarkė su iki tol pralaimėjimų nepatyrusiais „Villarreal“ atstovais.
„Atletico“ pirmavo jau 9-ąją minutę po Pablo Barrioso įvarčio. Po neatsargaus perdavimo šis baudos aikštelėje atiteko Julianui Alvarezui, kuris techniškai perdavė kamuolį P. Barriosui, o šis nieko nelaukdamas pasiuntė jį į vartus.
Po pertraukos įvarčiu pasižymėjo „Atletico“ debiutantas Nicolasas Gonzalezas. Iš „Juventus“ išsinuomotas saugas pakilo aukščiau už gynėją ir galva dvigubino šeimininkų persvarą.
Pergalė leido „Atletico“ pakilti į devintąją poziciją lygoje.
