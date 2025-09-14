Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dominavęs A.Vezenkovas nepadėjo įveikti „Paris“ ekipos

2025-09-14 18:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 18:27

Sunkią pergalę draugiškame mače pasiekė Paryžiaus „Paris“, kuri 90:87 (17:23, 20:19, 23:21, 30:24) palaužė pilnų pajėgų dar neturinčią Pirėjo „Olympiacos“.

„Paris“ laimėjo mačą Kipre

Pergalę lėmė Nadiro Nifi pataikytos baudos, likus 11 sek. Paskutinė jų skirta po techninės Georgioso Bartzoko pražangos.

OLY 32 taškus pelnė Aleksandras Vezenkovas (4/9 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd.), 17 – Donta Hallas (7 atk. kam.), 9 – Tysonas Wardas (1/11 trit.) ir Evanas Fournier, 8 – Nikola Milutinovas (10 atk. kam.).

„Paris“ 18 taškų įmetė Justinas Robinsonas (6 rez. perd.), 11 – Ismaelis Bako (8 atk. kam.) ir Amathas M‘Baye, 10 – Nadiras Hifi.

