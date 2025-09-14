Dominavęs A.Vezenkovas nepadėjo įveikti „Paris“ ekipos

Pergalę lėmė Nadiro Nifi pataikytos baudos, likus 11 sek. Paskutinė jų skirta po techninės Georgioso Bartzoko pražangos.
OLY 32 taškus pelnė Aleksandras Vezenkovas (4/9 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd.), 17 – Donta Hallas (7 atk. kam.), 9 – Tysonas Wardas (1/11 trit.) ir Evanas Fournier, 8 – Nikola Milutinovas (10 atk. kam.).
„Paris“ 18 taškų įmetė Justinas Robinsonas (6 rez. perd.), 11 – Ismaelis Bako (8 atk. kam.) ir Amathas M‘Baye, 10 – Nadiras Hifi.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!