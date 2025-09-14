Išrinktas Europos čempionato simbolinis penketukas ir turnyro MVP

Simboliniame penketuke atsidūrė graikų vedlys Giannis Antetokounmpo, vokiečiai Dennisas Schroderis ir Franzas Wagneris, turkas Alperenas Šengunas ir slovėnas Luka Dončičius.
Naudingiausiu turnyro žaidėju paskelbtas D.Schroderis, kuris rinkdavo 20,9 taško, atkovodavo 3,5 kamuolio, atlikdavo 6,6 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 20,1 naudingumo balo.
Finalo geriausiu žaidėju tapo Isaacas Bonga, pelnęs 20 taškų ir surinkęs 27 naudingumo balus.
