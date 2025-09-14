Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Išrinktas Europos čempionato simbolinis penketukas ir turnyro MVP

2025-09-14 23:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 23:10

Europos čempionatas baigėsi Vokietijos triumfu prieš Vokietiją – 88:83. Po finalo buvo paskelbti ir individualių prizų laimėtojai.

D.Schroderis tapo MVP (FIBA nuotr.)

Europos čempionatas baigėsi Vokietijos triumfu prieš Vokietiją – 88:83. Po finalo buvo paskelbti ir individualių prizų laimėtojai.

1

Simboliniame penketuke atsidūrė graikų vedlys Giannis Antetokounmpo, vokiečiai Dennisas Schroderis ir Franzas Wagneris, turkas Alperenas Šengunas ir slovėnas Luka Dončičius.

Naudingiausiu turnyro žaidėju paskelbtas D.Schroderis, kuris rinkdavo 20,9 taško, atkovodavo 3,5 kamuolio, atlikdavo 6,6 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 20,1 naudingumo balo.

Finalo geriausiu žaidėju tapo Isaacas Bonga, pelnęs 20 taškų ir surinkęs 27 naudingumo balus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vokietijos krepšinio rinktinė (nuotr. SCANPIX)
Fantastiškame Europos čempionato finale – dramatiškas Vokietijos triumfas! (28)
Giannis Antetokounmpo (nuotr. FIBA)
Neįtikėtiną dramą išgyvenę Graikijos krepšininkai iškovojo bronzos medalius (17)
Giannis Antetokounmpo (nuotr. FIBA)
Turkijos rinktinė sutriuškino graikus ir atsidūrė finale (34)
Vokietija – Europos čempionato finale: užtikrintai palaužė Suomiją (37)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

