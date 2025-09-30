Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Planuojamas Vokietijos oro linijų „Lufthansa“ lakūnų streikas

2025-09-30 14:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 14:23

Vokietijos oro linijų „Lufthansa“ lakūnai absoliučia balsų dauguma nubalsavo pradėti streiką, antradienį pranešė profesinė sąjunga „Cockpit Association“.

Oro uostas, lėktuvai (Lukas Balandis/BNS)

Vokietijos oro linijų „Lufthansa“ lakūnai absoliučia balsų dauguma nubalsavo pradėti streiką, antradienį pranešė profesinė sąjunga „Cockpit Association“.

REKLAMA
1

Profsąjungos atstovė spaudai teigė, kad aiški dauguma jos narių balsavo už protesto akciją, kurios poveikį pajus pagrindinė oro linijų „Lufthansa“ bendrovė ir už krovinių gabenimą atsakinga jos antrinė įmonė „Lufthansa Cargo“.

Streikas bus surengtas profesinės sąjungos atstovams ir vadovybei nepavykus susitarti dėl 4,8 tūkst. grupės lakūnų pensijų.

Konkrečios streiko datos dar nepaskelbtos. Paskutinį kartą oro linijų lakūnai darbą buvo sustabdę 2022 m.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų