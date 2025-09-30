Planuojamas Vokietijos oro linijų „Lufthansa“ lakūnų streikas

Profsąjungos atstovė spaudai teigė, kad aiški dauguma jos narių balsavo už protesto akciją, kurios poveikį pajus pagrindinė oro linijų „Lufthansa“ bendrovė ir už krovinių gabenimą atsakinga jos antrinė įmonė „Lufthansa Cargo“.
Streikas bus surengtas profesinės sąjungos atstovams ir vadovybei nepavykus susitarti dėl 4,8 tūkst. grupės lakūnų pensijų.
Konkrečios streiko datos dar nepaskelbtos. Paskutinį kartą oro linijų lakūnai darbą buvo sustabdę 2022 m.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!