TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Policija: žuvęs Miuncheno įtariamasis kuprinėje turėjo sprogmenų

2025-10-01 16:53 / šaltinis: BNS
2025-10-01 16:53

Vokietis, kuris padegė savo šeimos namus, grasino susprogdinti bombą festivalyje „Oktoberfest“, o paskui nusižudė, kuprinėje nešėsi sprogstamąjį užtaisą, trečiadienį pranešė policija.

0

Išminuotojų būrys neutralizuoja užtaisą, nurodė policija.

Pranešime priduriama, kad 57 metų įtariamasis nusižudė po incidento, per kurį buvo sužeistos jo 81 metų motina ir 21 metų duktė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau policija pranešė, kad trečiadienį Miuncheno „Oktoberfest“ festivalio teritorija bus laikinai uždaryta, gavus grasinimą susprogdinti bombą ir pareigūnams tiriant sprogimus kitur esančiame gyvenamajame pastate.

Skelbta, kad gyvenamajame pastate šiaurinėje Miuncheno dalyje buvo rasta sprogstamųjų įtaisų ir kad tiriamas galimas ryšys su kasmet netoli Bavarijos sostinės centro rengiamu festivaliu „Oktoberfest“.

Policija teigė, kad gyvenamasis pastatas buvo tyčia padegtas dėl šeimyninio konflikto.

