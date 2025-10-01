Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl sprogimo Miunchene laikinai uždaromas festivalis „Oktoberfest“

2025-10-01 11:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 11:53

 Miuncheno policija atidėjo trečiadienį numatytą „Oktoberfest“ alaus festivalio atidarymą po to, kai pietų Vokietijos mieste sprogus užtaisui šalia gyvenamojo namo žuvo mažiausiai vienas žmogus.

Vokietijoje prasidėjo garsusis alaus festivalis „Oktoberfest“ (nuotr. SCANPIX)

 Miuncheno policija atidėjo trečiadienį numatytą „Oktoberfest“ alaus festivalio atidarymą po to, kai pietų Vokietijos mieste sprogus užtaisui šalia gyvenamojo namo žuvo mažiausiai vienas žmogus.

REKLAMA
1

Policija pranešė, kad trečiadienį anksti ryte degančiame pastate buvo rasti su sprogmenimis sujungti spąstai, todėl buvo iškviestos specialiosios pajėgos sprogmenims nukenksminti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į iškvietimą atsiliepę pareigūnai Bavarijos sostinės gyvenamajame rajone rado visiškai sudegusį mikroautobusą, o prie netoliese esančio ežero – sužeistą žmogų.

REKLAMA
REKLAMA

Policija pranešė, kad tas žmogus mirė. Tyrėjai mano, kad šis padegimas buvo tyčinis.

Dėl šio incidento iki vakaro atidėtas rytinis pasaulinio garso festivalio „Oktoberfest“, kuris vyksta Miuncheno Terezienvyzės pievoje nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 5 d., atidarymas.

REKLAMA

„Tiriami galimi ryšiai su kitomis vietomis Miunchene, įskaitant Terezienvyzę“, – platformoje „X“ pranešė vietos policija.

Miesto interneto svetainėje paskelbtame pranešime teigiama, kad sprendimas laikinai uždaryti festivalį buvo priimtas „dėl grasinimo susprogdinti, susijusio su sprogimu šiaurinėje Miuncheno dalyje“.

Miestas taip pat pranešė, kad buvo gautas „atitinkamas laiškas“ su išdėstytu grasinimu.

„Dėl šios priežasties festivalio atidarymas šiandien atidėtas“, – pridūrė pareigūnai.

Pranešama, kad festivalis šiandien uždaromas iki 17 val. vietos laiku.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų