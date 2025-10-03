„Financial Times“: Baltuosiuose rūmuose – „kardinali pozicijos kaita“ dėl Ukrainos

„Financial Times“ straipsnyje teigiama, kad vienas šaltinis, susipažinęs su diskusijomis Baltuosiuose rūmuose, atskleidė, jog artimiausioje D. Trumpo aplinkoje įvyko „kardinali pozicijos kaita“.
Tuo pat metu, kaip nurodo leidinys, šis šaltinis pridūrė, kad Baltųjų rūmų vadovas vis dar prieštarauja JAV mokesčių mokėtojų lėšų naudojimui pagalbai Ukrainai.
Pasak D. Trumpo, būtų geriau, jei NATO sąjungininkai ir toliau pirktų ginklus Vašingtone, o vėliau juos tiektų Kyjivui.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Ukraina susilaikė nuo komentarų dėl naujosios JAV pozicijos
„Šis karas niekada nebūtų įvykęs, jei prezidentu būtų Donaldas Trumpas, ką pripažino ir pats prezidentas Putinas. Prezidentas Trumpas dabar siekia šį karą sustabdyti. Jis taip pat pasiekė istorinį susitarimą, leidžiantį NATO sąjungininkams pirkti amerikietišką ginkluotę. Šiuo metu neturime kitų komentarų“, – sakė Baltųjų rūmų atstovas.
Kaip teigiama straipsnyje, Ukrainos prezidento kanceliarija atsisakė komentuoti naujieną apie galimus žvalgybos informacijos mainus su JAV, tačiau patvirtino, kad Kyjivas ir Vašingtonas „vis dar derasi“ dėl „Tomahawk“ raketų.
Šaltinis:
tv3.lt
