  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Financial Times“: Baltuosiuose rūmuose – „kardinali pozicijos kaita“ dėl Ukrainos

2025-10-03 15:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 15:20

Jungtinės Valstijos ruošiasi suteikti Ukrainai prieigą prie žvalgybos informacijos, kuri padėtų efektyviau planuoti ir valdyti smūgius Rusijos teritorijoje, praneša „Financial Times“. Nors oficialus sprendimas dar nepaskelbtas, JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau nurodė atitinkamoms agentūroms pasirengti bendradarbiavimui, o Baltuosiuose rūmuose, anot šaltinių, įvyko „kardinali pozicijos kaita“.

„Financial Times“: Baltuosiuose rūmuose – „kardinali pozicijos kaita“ dėl Ukrainos (nuotr. SCANPIX)
39

Jungtinės Valstijos ruošiasi suteikti Ukrainai prieigą prie žvalgybos informacijos, kuri padėtų efektyviau planuoti ir valdyti smūgius Rusijos teritorijoje, praneša „Financial Times". Nors oficialus sprendimas dar nepaskelbtas, JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau nurodė atitinkamoms agentūroms pasirengti bendradarbiavimui, o Baltuosiuose rūmuose, anot šaltinių, įvyko „kardinali pozicijos kaita".

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Financial Times“ straipsnyje teigiama, kad vienas šaltinis, susipažinęs su diskusijomis Baltuosiuose rūmuose, atskleidė, jog artimiausioje D. Trumpo aplinkoje įvyko „kardinali pozicijos kaita“.

Tuo pat metu, kaip nurodo leidinys, šis šaltinis pridūrė, kad Baltųjų rūmų vadovas vis dar prieštarauja JAV mokesčių mokėtojų lėšų naudojimui pagalbai Ukrainai.

Pasak D. Trumpo, būtų geriau, jei NATO sąjungininkai ir toliau pirktų ginklus Vašingtone, o vėliau juos tiektų Kyjivui.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Ukraina susilaikė nuo komentarų dėl naujosios JAV pozicijos

„Šis karas niekada nebūtų įvykęs, jei prezidentu būtų Donaldas Trumpas, ką pripažino ir pats prezidentas Putinas. Prezidentas Trumpas dabar siekia šį karą sustabdyti. Jis taip pat pasiekė istorinį susitarimą, leidžiantį NATO sąjungininkams pirkti amerikietišką ginkluotę. Šiuo metu neturime kitų komentarų“, – sakė Baltųjų rūmų atstovas.

Kaip teigiama straipsnyje, Ukrainos prezidento kanceliarija atsisakė komentuoti naujieną apie galimus žvalgybos informacijos mainus su JAV, tačiau patvirtino, kad Kyjivas ir Vašingtonas „vis dar derasi“ dėl „Tomahawk“ raketų.

