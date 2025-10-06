Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Egipto žiniasklaida: prasidėjo netiesioginės „Hamas“ ir Izraelio derybos dėl Gazos Ruožo

2025-10-06 18:55 / šaltinis: BNS
2025-10-06 18:55

Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ derybininkai pirmadienį Egipto kurortiniame Šarm aš Šeicho mieste pradėjo netiesiogines derybas dėl apsikeitimo įkaitais ir kaliniais ir dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože, pranešė su Egipto valdžia susijusi žiniasklaida.

Izraelis patvirtino, kad Gazos mieste pradėtas didelio masto sausumos puolimas (nuotr. SCANPIX)

0

Su Egipto žvalgybos tarnyba siejama televizija „al Qahera News“ pranešė, kad delegacijos „diskutuoja, kaip parengti sąlygas, reikalingas sulaikytųjų ir kalinių paleidimui“, laikydamosi JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiūlymo dėl karo Gazos Ruože užbaigimo.

„Egipto ir Kataro tarpininkai dirba su abiem pusėmis, siekdami sukurti mechanizmą“ apsikeitimui, pridūrė televizija.

Ir „Hamas“, ir Izraelis teigiamai reagavo į D. Trumpo pasiūlymą nutraukti kovas ir paleisti Gazos Ruože esančius belaisvius mainais į Izraelio kalėjimuose laikomus palestiniečius.

Kelių šalių, įskaitant Egiptą, užsienio reikalų ministrai sakė, kad derybos yra reali galimybė pasiekti tvarias paliaubas, o Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu išreiškė viltį, kad įkaitai gali būti paleisti per kelias dienas.

Per 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį kovotojai paėmė 251 įkaitą, iš kurių 47 vis dar yra Gazos Ruože. Izraelio kariuomenė teigia, kad 25 iš jų yra žuvę.

Pagal D. Trumpo planą mainais už įkaitus Izraelis turėtų paleisti 250 iki gyvos galvos nuteistų palestiniečių kalinių ir daugiau kaip 1,7 tūkst. per karą suimtų Gazos Ruožo kalinių.

„Hamas“ reikalavo, kad ji turėtų turėti balso teisę dėl teritorijos ateities, nors D. Trumpo veiksmų plane numatyta, kad ji ir kitos grupuotės „neturi atlikti jokio vaidmens valdant Gazą“.

JAV plane, kuriam pritarė B. Netanyahu, raginama nutraukti karo veiksmus, per 72 valandas paleisti įkaitus, palaipsniui išvesti Izraelį iš Gazos Ruožo ir nuginkluoti „Hamas“ – tai, ką ši grupuotė anksčiau yra pavadinusi neperžengiama linija.

Pagal pasiūlymą teritorijos administravimą perimtų technokratinis organas, kurį prižiūrėtų pokario pereinamojo laikotarpio institucija, vadovaujama paties D. Trumpo.

Per „Hamas“ 2023 metų spalio išpuolį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, kaip rodo AFP pateikti oficialūs Izraelio duomenys.

Per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo mažiausiai 67 tūkst. palestiniečių, rodo sveikatos apsaugos ministerijos duomenys „Hamas“ valdomoje teritorijoje, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.

