Lietuvoje vis populiarėjanti išmatų transplantacija – štai kaip vieniems kelia siaubą, kitiems viltį išgyti nuo sunkių ligų

Išmatų transplantacija yra procedūra, kurios specifiką paaiškino gydytojas profesorius, vaikų gastroenterologas Vaidotas Urbonas.

„Jeigu pradėt nuo tos specifikos, tai tiesiog yra imamos sveiko žmogaus, tai vaiko ar tai suaugusio išmatos, jos yra ištiriamos, ar nėra kažkokių žalingų, infekcinių ligų. Kaip ir pats pacientas, kaip ir pats donoras yra ištiriamas, ar jis neturi kažkokių lėtinių ligų ir ar jis gali būti donoru, ir tuomet tos išmatos yra perkeliamos, sakykim, į tą žmogų, kuriam reikia“, – kalbėjo profesorius.

Paslauga yra nemoka: teikiama Vilniuje ir Kaune

Ši operacija yra nemokama. Tiek Vilniuje, tiek Kaune ji yra atliekama ne visiems: vienur daroma suaugusiems, kitur autizmo spektrą turintiems vaikams.

„Ši operacija – nemokama. Ji Lietuvoje, bijau pameluot, tikriausiai 2016 metais atsirado Kaune ir pradėjo ją taikyti suaugusiems, profesorius Kupčinskas. O aš pradėjau taikyti pirmąkart vaikams 2017 metais. Būtent kauniečiai taiko vienos ligos gydymui suaugusiems, o mes taikom įvairių ligų gydymui ir, visų pirma, didžiulei daliai. Darėm virš 100 transplantacijų, taikom autizmu sergantiems vaikams.

Kauniečiai, kiek žinau, būtent šitai infekcijai („Clostridium difficile“) gydyti taiko, mes darom autizmu sergantiems ir aišku, esam padarę ganėtinai sėkmingai ir kitų kai kurių uždegiminių ligų gydymui“, – komentavo gydytojas.

Transplantacija padeda kovoti su daugybė ligų

Profesorius atkreipė dėmesį, kad dėl šios transplantacijos vykdymo jis daug tariasi ir bendrauja su tėvais, o jos nauda yra labai didelė.

„Mes aptariame su tėvais, labai daug šnekam, ypač tų ligų atvejais, kada tradicinis gydymas nėra efektyvus, tada su bėda yra susiduriama, ką daryti toliau.

Aišku, kadangi literatūroje yra aprašomi, kad kitose pasaulio šalyse atliekami pavieniai darbai, taikant prie kitų ligų gydymo: sakykim, nutukimo, alergijos, autoimuninių ligų.

Bandai su tėvais aptarti tą reikalą, išaiškini, ar tai pavojinga, nepavojinga. Mes kartais bandom taikyt ir kitų ligų gydymui, bet retesniais atvejais, kada kiti gydymo metodai yra išsemti“, – dėstė jis.

Trys išmatų transplantacijos būdai

Anot V. Urbono, šį gydymą galima atlikti keliais būdais, tačiau jų efektyvumas taip pat skiriasi.

„Perkelt galima keliais būdais. Tai, ką mes darom Santaros klinikose, būtent vaikams, tuo vadinamu kolonoskopijos metu, yra į tiesiąją žarną įdedamas kolonoskopas ir supilamos išmatos į storosios žarnos pradžią.

Dar kitas paprastesnis būdas – gastrofibroskopijos metu, kada per viršų, sakykim, įkišamas endoskopas ir suleidžiamos išmatos į dvylikapirštę žarną.

Trečias būdas, kada išmatos yra išdžiovinamos, supakuojamos į kapsules ir žmogus išgeria tas kapsules. Sakykim, keturiasdešimt, šešiasdešimt kapsulių, tiesiog tą kiekį.

Aišku, su šaukštu nesuvalgysi, tai dėl to tos kapsulėse yra. Tai trys būdai šie ir dar mažiau pripažintas – klizmos pagalba, tai yra toks, galbūt, mažiausiai reikšmingas, medicinoje jis mažiau naudojamas, tik „Youtube“ gali pamatyti.

Aišku, jų visų efektyvumas skiriasi, efektyviausia yra ta kolonoskopijos metu, o mažiau efektyvu yra, kada per viršų supilama. Dar mažiau efektyvu – tomis kapsulėmis, bet, kadangi jomis labai patogu, nereikia endoskopinių tyrimų daryti, tai jis skinasi savo kelią, ne dėl to, kad geresnis, bet dėl to, kad praktiškesnis galbūt.

Tikslinė nauda šio gydymo

Pasak specialisto, išmatų transplantacija yra visuotinai pripažinta pasaulyje.

„Visam pasauly yra vienintelė oficiali indikacija – kada yra visuotinai pripažįstama, remiantis mokslu, kad šis gydymo metodas yra efektyvus, tai vienintelė indikacija yra vienos bakterijos gydymui, žarnyno bakterijos gydymui. Ta bakterija vadinasi „Clostridium difficile“, sukelto viduriavimo gydymui.

Ypač, kadangi nėra paprasta padaryti tą transplantaciją, tai dažniausiai, kai antrą, trečia kartą žmogus atvyksta su infekcija, nors prieš tai buvo gydomas antibiotikais, tai, kaip taisyklė, yra rekomenduojama infekciją gydyti su išmatų transplantacija“, – sakė V. Urbonas.

„Clostridium difficile“ infekcija, pagal Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, reiškia žarnyno infekcinę liga, kurią sukelia „Clostridium difficile“ bakterijos, patekusios į žmogaus žarnyną, ten besidaugindamos ir pažeidžiančios storojo žarnyno gleivinę.

Daug efektyvesnis gydymo būdas už antibiotikus

Kaip pasakojo ekspertas, išmatų transplantacija suteikia didesnę naudą, negu gydymas, pavyzdžiui, antibiotikais.

„Ji yra žymiai efektyvesnė, negu gydymas pačiais brangiausiais antibiotikais. Vienintelė ta visame pasaulyje pripažinta indikacija, ji buvo ant tiek efektyvi, kad prieš 11 metų, (2013 m.) prestižiniame medicinos žurnale, kur atrenka labai rimtus mokslinius pasiekimus, vien tas faktas parodo, kad šis metodas veikia.

Olandai ten pateikia savo duomenis, kad labai geras gydymo efektyvumas, netgi po vienkartinių išmatų transplantacijų. Ir po to užsikabino kitos ligoninės, ir šis metodas paplito po pasaulį.

Po to žmonės pradėjo galvoti, jei taip gerai veikia vienos ligos gydymą, gal ir kitų ligų gydymui būtų efektyvu. Tada buvo pradėta išmatų transplantaciją naudoti ir kitoms ligoms gydyti.

Kol kas tai yra tik eksperimentiniai darbai, dar negali sakyt, kad tas tyrimas efektyvus ir jį tikrai gali naudoti. Pradžioj visų tyrimų žiūrime saugumą, ar nėra kažkokio pablogėjimo – pirmiausia, ar nepakenks, o po to jau bus teigiami rezultatai: ir į saugumo, ir į efektyvumo pusę žiūrima, bet bandoma pritaikyti prie įvairių ligų“, – akcentavo V. Urbonas.

Tai yra labai senas gydymo metodas

V. Urbonas mąsto, kad ateityje daugiau žmonių galės naudotis išmatų transplantacijos paslauga. Tai yra apskritai labai senas gydymo būdas, atsiradęs Kinijoje.

„Tai yra iš tikrųjų senas gydymo metodas, net ketvirtame amžiuje yra aprašoma Kinijoje, kad naudojo geltoną sriubą, skiestas išmatas, sakykim, tikrų ligų gydymui.

Yra ir prieš beveik šimtą metų, kaip gydytojai aprašę sėkmingus aštuonis atvejus, gydant viduriavimą, matyt, tos bakterijos sukeltą, bet kažkaip tas straipsnis nerado didelio susidomėjimo ir nepaplito gydymo metodas.

Kai dabar padarė su rimtais įrodymais, tai jis vėl atgimė iš naujo. Čia atėję, galima sakyti, iš liaudies medicinos“, – teigė taip profesorius.

Išmatų transplantacija turi didelę reikšmę

Anot V. Urbono, tokie egzotiniai gydymo metodai gali atrodyti kvaili, bet ilgainiui pasirodo, kad jie turi savo reikšmę.

„O tai, kad žarnyno bakterijos turi reikšmės mūsų sveikatai, tai neabejotinai. Tik tiek, kad probiotikai, kai geri vieną, dvi bakterijas, to efekto, kai nėra, tada klausimas, kodėl jo nėra?

Gal ne tos bakterijos geriamos, gal per mažas kiekis, ir įvairovė per maža, nes kai išmatų transplantaciją atlieki, ne dešimt persodini, tu persodini penkis šimtus, tūkstantį skirtingų rūšių bakterijų. Tai yra visiškai kitokie kiekiai ir dėl to tie rezultatai gali būti kitokie“, – sakė gydytojas.