Grožio paslaugų kainų skirtumai šokiruoja, o specialistai atkerta: „Suprantame, kad pinigai neauga ant medžių“

Pagal internete prieinamą informaciją, kai kuriuose Alytaus grožio salonuose moterų kirpimo kainos prasideda nuo 20 eurų, priklausomai nuo procedūros. Jei yra atliekamas plaukų dažymas kartu su kirpimu, mažiausia kaina siekia 45 eurus, priklausomai nuo procedūros trukmės.
Higieninis manikiūras su ilgalaikiu lakavimu kainuoja apie 30 eurų, o antakių korekcija ir dažymas cheminiais dažais prasideda nuo 15 eurų, tiek Alytaus, tiek daugumoje kitose miesto vietose.
Grožio paslaugų kainos Kaune
Kaune, pavyzdžiui, tam tikruose salonuose ilgalaikis lakavimas kainuoja 30 eurų, nors kai kuriose vietose galima rasti ir pigesnių paslaugų – nuo 25 eurų. Moterų galiukų kirpimas be plovimo kainuoja nuo 25 eurų, o kituose Kauno rajonuose, pavyzdžiui Dainavoje, kirpimas gali prasidėti ir nuo 10-ies eurų.
Panevėžyje paprastas moterų kirpimas kainuoja 35 eurus, o klasikinis higieninis manikiūras (be lakavimo) – prasideda nuo 30-ies eurų.
Kretingoje plaukų galiukų kirpimas ir kirpčiukų korekcija kainuoja apie 25 eurus, o ilgalaikis nagų lakavimas – 30 eurų.
Klaipėdoje moterų kirpimo kainos prasideda nuo 15 eurų, kitose vietose – nuo 25 eurų. Higieninis manikiūras su ilgalaikiu lakavimu kainuoja vidutiniškai 30 eurų.
Vidutinės grožio paslaugų kainos sostinėje
Vilniuje moterų kirpimas prasideda nuo 20 eurų, o kirpimas su galvos plovimu – nuo 40 eurų.
Tačiau yra vietų, kur, priklausomai nuo procedūros trukmės, kirpimas gali kainuoti nuo 10 eurų.
Pašilaičiuose, pavyzdžiui, moterų kirpimo kainos prasideda nuo 15 eurų, o Viršuliškėse ir Baltupiuose – taip pat vidutiniškai nuo 15 eurų.
Ilgalaikis gelinis nagų lakavimas Vilniuje prasideda nuo 35 eurų, o rajonuose arčiau centro kainuoja ir iki 45 eurų.
Nuo ko priklauso grožio paslaugų kainos Lietuvoje?
Kirpėjų ir grožio asociacijos vadovė J. Mačiulienė sakė, kad grožio specialistų paslaugų kainos Lietuvoje priklauso nuo jų vietos ir individualių sprendimų, nes veikia laisvosios rinkos principai, o valdžia jas reguliuoti nelinkusi.
„Manau, kad grožio specialistai, teikiantys paslaugas, dažniausiai dirba savo ritmu, savo mieste ir aplinkoje, todėl bazinių kainų Lietuvoje neturime.
Oficialiai turime laisvosios rinkos ekonomiką, todėl valdžiai nelabai rūpi, kiek imame, tarkime, Vilniuje, Kaune ar Jonavoje kokioje“, – sakė ji.
Pasak Kirpėjų ir grožio asociacijos vadovės, paslaugų kainos skiriasi pagal miestą dėl vietos sąlygų ir salonų išlaidų, nes nėra nustatytų kainų, o priemonių kaina visur vienoda.
„Nėra nustatytų kainų lubų ar rodiklių, todėl galime improvizuoti. Aišku, negalime lyginti Biržų ir Vilniaus gyvenimo sąlygų – kuo didesnis miestas, tuo didesnės pajamos ir tuo didesnės paslaugų kainos.
Be to, visos priemonės, su kuriomis dirba Lietuvos meistrai, perkamos vienodai – nesvarbu, ar tai Vilnius, ar Biržai.
Esminis dalykas yra pačių salonų išlaikymo kaštai ir darbuotojų atlyginimai“, – dalijosi pašnekovė.
Kainos gali pakilti dėl ilgametės specialistų darbo patirties
J. Mačiulienė turi 40-ies metų kirpėjos patirtį. Tiesa, ji savo paslaugų kainas anksčiau yra pakėlusi tik minimaliai, siekdama išlaikyti sąžiningą santykį su klientais.
„Man, kaip kirpėjai su 40 metų patirtimi, yra keista, kad per visą šį laiką kainas esu padidinusi tik 10 eurų.
Pavyzdžiui, moteriškas kirpimas su galvos plovimu ir šukavimu dabar kainuoja 40 eurų. Tai atrodo normalu, ypač palyginus su Vilniaus kainomis.
Mano patirtis ir kvalifikacija leistų imti didesnę kainą, tačiau suprantame, kad pinigai neauga ant medžių – juos reikia uždirbti ir gerbti klientą“, – komentavo specialistė.
Anot J. Mačiulienės, paslaugų kainos turi priklausyti nuo klientų pajamų ir salono lygio, todėl visos Lietuvos kainų suvienodinimas nėra realus, bet galėtų būti naudinga salonų klasifikacija pagal kokybę.
„Žinoma, yra salonų, kuriuose klientūra yra turtinga, ir kainų pokyčiai jų gyvenimo kokybei didelės įtakos neturi. Bet jei žmogus uždirba 1 500 eurų per mėnesį, jam svarbu, kad paslaugos kaina neviršytų pajamų.
Diskutavome, ar būtų galima suvienodinti paslaugų kainas visoje Lietuvoje – manau, kad ne.
Galbūt galėtų būti tam tikra salonų klasifikacija: pirmos, antros kategorijos, liukso klasė, kad klientas žinotų, ką gaus už tam tikrą kainą.
Tai supaprastintų klientų lūkesčių ir kainų suvokimą“, – atkreipė dėmesį ji.
Grožio paslaugos gali kartais būti blogai suprantamos
Kirpėjų ir grožio asociacijos vadovės teigimu, konkretų paslaugų kainos atspindi ne tik darbą, bet ir visas procedūras, todėl minimalios sumos turi būti realios, pavyzdžiui, plaukų galiukų kirpimas – apie 20 eurų, o gelinis lakavimas – 20–35 eurų.
„Kalbant apie konkrečias paslaugas – pavyzdžiui, plaukų galiukų pakirpimas dažnai blogai įvardijamas. Tai ne tik kelių plaukų nukirpimas, bet ir visos procedūros atlikimas: plovimas, formos suteikimas, šukavimas.
Visa tai užtrunka apie pusvalandį, todėl kaina tikrai neturėtų būti 5–10 eurų. Minimaliai ši paslauga turėtų kainuoti apie 20 eurų.
Dėl gelinio lakavimo – šiandien tokia paslauga vidutiniškai kainuoja nuo 20 iki 35 eurų, priklausomai nuo salono“, – pasidalijo ji.
