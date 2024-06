Glen Powell – nuo Sidney Sweeney meilužio iki samdomo žudiko

REKLAMA

Dar 2012 metais aktorius žengė žingsnį į didžiuosius Holivudo blokbasterius, kai atliko antraplanį vaidmenį režsieriaus Christopher Nolan filme „Tamsos riterio sugrįžimas“ (angl. Dark Knight Rises), o vėliau – Sylvester Stallone veiksmo hite „Nesunaikinami 3“ (angl. Expendables 3). Tačiau visos akys į aktorių nukrypo po jo pasirodymo filme „Asas Maverikas“ (angl. Top Gun: Maverick), kuriame aktorius stojo į vieną pusę su aktoriais Tom Cruise ir Miles Teller. Adrenalino ir veiksmo kupina juosta ypatingai prisidėjo prie staigaus G. Powell karjeros šuolio.

Po „Aso Maveriko“ G. Powell dar kartą sėdo į naikintuvus filme „Sparno broliai“, tik šįkart į istorinius, bet labiausiai dėmesio susilaukė būtent po šiais metais pasirodžiusios romantinės komedijos „Tik ne tu“ (angl. Anyone But You). Čia aktorius atliko pagrindinį vaidmenį su Holivude taip pat smarkiai išpopuliarėjusia aktore Sidney Sweeney. Jų duetas atrodė toks charizmatiškas, kad žmonės ėmė įtarinėti, jog abu aktoriai yra užmezgę romaną. S. Sweeney ne kartą tai paneigė ir iš to pasišaipė net populiariame JAV komiškų pasirodymų laidoje „Saturday Night Live“, teigdama, jog romano nėra, nes ji buvo ir filmo prodiuserė, o kitas juostos prodiuseris – jos sužadėtinis Jonathan Davino. Taigi, G. Powell gerbėjos galėjo ramiai atsikvėpti, nes itin geidžiamu jaunikiu laikomas aktorius vis dar yra vienišas.

Visi šie savotiški skandalai ir įtarinėjimai tikrai prisidėjo prie to, kad aktorius buvo dar labiau matomas viešojoje erdvėje, o į jo vaidybinį talentą būtų dar labiau atkreiptas dėmesys. Būtent dėl to aktorius gavo itin įsimintiną ir savotiškai sudėtinga vaidmenį naujajame ir pagal tikro žmogaus gyvenimo istoriją sukurtą režisieriaus Richard Linklater filme „Hit Man“, kuriame jam teks vaidinti slaptą agentą, apsimetinėjantį samdomu žudiku. Ir, priešingai nei diktuoja pavadiniams, filmas yra dar viena romantinė komedija su daug provokuojančių filosofinių ir psichoanalitinių elementų. Toks filmo pasakojimo tipas būdingas pripažintam režisieriui R. Linklateriui, kuris net 5 kartus yra nominuotas Oskarui už filmus „Vaikystė“ (angl. Boyhood) bei kitus savo darbus.

Po „Hit Man“, Glen Powell vaidins dar ne viename projekte, kurių tarpe yra ir katastrofų filmas „Viesulai“ (angl. Twisters), kuris bus legendinio filmo „Viesulas“ (angl. Twister) su Helen Hunt ir Bill Paxton tęsinys. Tačiau G. Powell gerbėjai ir gerbėjos greičiausiai aktorių išvys būtent filme „Hit Man“, kuris Lietuvos kino teatrus pasieks jau gegužės 31 dieną.