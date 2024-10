Pirmajame oficialiame veiksmo trilerio „Šventųjų ir nusidėjėlių žemėje“ (angl. „In the Land of Saints and Sinners“) anonse airių aktorius Liam Neeson, kuris išgarsėjo savo vaidmeniu režisieriaus Steven Spielberg filme „Šindlerio sąrašas“ (angl.