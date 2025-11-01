Prisimenate „Vedęs ir turi vaikų“ žvaigždę? Pamatykite, kaip dabar atrodo aktorė

Nuo mažens Christina buvo išraiškinga, todėl natūraliai dar vaikystėje pasuko į aktorystę. Vis tik tikroji jos sėkmė atėjo su devintojo dešimtmečio serialu „Vedęs ir turi vaikų“.
Viena ryškiausių to laimečio aktorių
Serialas buvo rodomas net dešimt sezonų, o jos įkūnyta Kelly – naivi, drąsi ir stilinga – greitai tapo kultine televizijos figūra. Daug žiūrovų iki šiol atsimena jos nepakartojamą humoro jausmą ir charizmą, kurie padarė ją viena ryškiausių to laikmečio aktorių.
Christina neprarado žavesio ir po pradinės sėkmės televizijoje. Po „Vedęs ir turi vaikų“ ji pasirodė įvairiuose televizijos ir kino projektuose, pelnė „Emmy“ apdovanojimą už svečio vaidmenį seriale „Draugai“, o 2021 metais jos talentas vėl sulaukė didelio dėmesio seriale „Tu man miręs“, kuriame ji sužibėjo nauju, stipriu ir įvairiapusišku vaidmeniu.
Po kelerių metų intensyvaus darbo serialuose Christina užbaigė savo vaidmenį „Tu man miręs“ seriale 2022 metais, kai pasirodė trečiasis ir paskutinis sezonas.
Nors serialas sulaukė didžiulio pripažinimo, aktorė pranešė, kad šis vaidmuo greičiausiai bus jos paskutinė televizijos ar kino pasirodymų stotelė dėl pasistūmėjusios ligos.
Aktorei diagnozuota išsėtinė sklerozė
Pastarieji metai aktorei buvo itin sunkūs. 2021-aisiais jai buvo diagnozuota išsėtinė sklerozė – lėtinė autoimuninė liga, paveikianti centrinę nervų sistemą.
Aktorė atvirai pripažįsta, kad liga kardinaliai pakeitė jos kasdienybę – tenka susitaikyti su fiziniais apribojimais, nuovargiu, judėjimo sunkumais.
„Tai nėra kelias, kurią pasirinkau. Bet dabar turiu išmokti juo eiti“, – socialiniuose tinkluose yra rašiusi aktorė.
Christina nebijo kalbėti apie savo būklę – ji viešai pasirodo su lazdele, nevengia humoro ir sarkazmo, tačiau kartu stengiasi atkreipti dėmesį į ligos keliamus iššūkius ir palaiko kitus panašioje situacijoje atsidūrusius žmones.
Apdovanojimuose pasirodžiusią aktorę nulydėjo ovacijos
Pastarasis „Tu man miręs“ sezonas veikiausiai tapo paskutiniu C. Applegate aktorės karjeroje. Ji pati yra užsiminusi, kad dėl sveikatos nebegalės tęsti aktyvios veiklos filmavimo aikštelėje, nors ir neatmeta galimybės dirbti prie projektų balsu ar už kadro.
2024 m. sausio 15 d. vykusiuose 75-uosiuose „Emmy“ apdovanojimuose ji pasirodė su dukra Sadie Grace LeNoble ir sulaukė griausmingų ovacijų. Tai buvo ne tik emocingas momentas jos gerbėjams, bet ir įrodymas, kad aktorės žavesys bei jėga niekur nedingo.
Tą vakarą Christina vilkėjo raudono aksomo suknelę ilgomis rankovėmis, o jos 12-metė dukra pasirinko klasikinį juodą kostiumą su baltais marškiniais. Abi jos avėjo derančius „Dr. Martens“ batus, pabrėždamos artimą ryšį ir stiliaus harmoniją.
C. Applegate pasirodė scenoje su lazdele, lydima vedėjo Anthony Andersono, ir pristatė pirmąjį vakaro apdovanojimą – geriausios antraplanės aktorės komedijoje kategorijoje, kurį pelnė Ayo Edebiri už vaidmenį seriale „The Bear“.
Nepaisant išsėtinės sklerozės diagnozės, aktorė sugebėjo sužavėti auditoriją savo stiprybe ir humoro jausmu, pajuokaudama apie savo sveikatos būklę ir sulaukusi dar didesnio palaikymo iš žiūrovų.
