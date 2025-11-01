 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prisimenate „Vedęs ir turi vaikų“ žvaigždę? Pamatykite, kaip dabar atrodo aktorė

2025-11-01 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-01 13:00
2025-11-01 13:00

Vienas iš labiausiai įsimintinų devintojo dešimtmečio televizijos serialų „Vedęs ir turi vaikų“ iškėlė kelis aktorius į Holivudo žvaigždžių statusą, tačiau ypatingo dėmesio sulaukė Christina Applegate, vaidinusi charizmatišką blondinę Kelly Bundy. Šiandien jai yra 53 metai, o jos kasdienybė jau seniai neprimena televizijos blizgesio.

Prisimenate „Vedęs ir turi vaikų“ žvaigždę? Pamatykite, kaip dabar atrodo aktorė (nuotr. socialinių tinklų)
9

Vienas iš labiausiai įsimintinų devintojo dešimtmečio televizijos serialų „Vedęs ir turi vaikų“ iškėlė kelis aktorius į Holivudo žvaigždžių statusą, tačiau ypatingo dėmesio sulaukė Christina Applegate, vaidinusi charizmatišką blondinę Kelly Bundy. Šiandien jai yra 53 metai, o jos kasdienybė jau seniai neprimena televizijos blizgesio.

1

Nuo mažens Christina buvo išraiškinga, todėl natūraliai dar vaikystėje pasuko į aktorystę. Vis tik tikroji jos sėkmė atėjo su devintojo dešimtmečio serialu „Vedęs ir turi vaikų“.

Christina Applegate pokyčiai
Viena ryškiausių to laimečio aktorių

Serialas buvo rodomas net dešimt sezonų, o jos įkūnyta Kelly – naivi, drąsi ir stilinga – greitai tapo kultine televizijos figūra. Daug žiūrovų iki šiol atsimena jos nepakartojamą humoro jausmą ir charizmą, kurie padarė ją viena ryškiausių to laikmečio aktorių.

Christina neprarado žavesio ir po pradinės sėkmės televizijoje. Po „Vedęs ir turi vaikų“ ji pasirodė įvairiuose televizijos ir kino projektuose, pelnė „Emmy“ apdovanojimą už svečio vaidmenį seriale „Draugai“, o 2021 metais jos talentas vėl sulaukė didelio dėmesio seriale „Tu man miręs“, kuriame ji sužibėjo nauju, stipriu ir įvairiapusišku vaidmeniu.

Po kelerių metų intensyvaus darbo serialuose Christina užbaigė savo vaidmenį „Tu man miręs“ seriale 2022 metais, kai pasirodė trečiasis ir paskutinis sezonas.

Nors serialas sulaukė didžiulio pripažinimo, aktorė pranešė, kad šis vaidmuo greičiausiai bus jos paskutinė televizijos ar kino pasirodymų stotelė dėl pasistūmėjusios ligos.

Aktorei diagnozuota išsėtinė sklerozė

Pastarieji metai aktorei buvo itin sunkūs. 2021-aisiais jai buvo diagnozuota išsėtinė sklerozė – lėtinė autoimuninė liga, paveikianti centrinę nervų sistemą.

Aktorė atvirai pripažįsta, kad liga kardinaliai pakeitė jos kasdienybę – tenka susitaikyti su fiziniais apribojimais, nuovargiu, judėjimo sunkumais.

„Tai nėra kelias, kurią pasirinkau. Bet dabar turiu išmokti juo eiti“, – socialiniuose tinkluose yra rašiusi aktorė.

Christina nebijo kalbėti apie savo būklę – ji viešai pasirodo su lazdele, nevengia humoro ir sarkazmo, tačiau kartu stengiasi atkreipti dėmesį į ligos keliamus iššūkius ir palaiko kitus panašioje situacijoje atsidūrusius žmones.

„Vedęs ir turi vaikų“ aktorės Christinos Applegate išvaizda dabar
Apdovanojimuose pasirodžiusią aktorę nulydėjo ovacijos

Pastarasis „Tu man miręs“ sezonas veikiausiai tapo paskutiniu C. Applegate aktorės karjeroje. Ji pati yra užsiminusi, kad dėl sveikatos nebegalės tęsti aktyvios veiklos filmavimo aikštelėje, nors ir neatmeta galimybės dirbti prie projektų balsu ar už kadro.

2024 m. sausio 15 d. vykusiuose 75-uosiuose „Emmy“ apdovanojimuose ji pasirodė su dukra Sadie Grace LeNoble ir sulaukė griausmingų ovacijų. Tai buvo ne tik emocingas momentas jos gerbėjams, bet ir įrodymas, kad aktorės žavesys bei jėga niekur nedingo.

Tą vakarą Christina vilkėjo raudono aksomo suknelę ilgomis rankovėmis, o jos 12-metė dukra pasirinko klasikinį juodą kostiumą su baltais marškiniais. Abi jos avėjo derančius „Dr. Martens“ batus, pabrėždamos artimą ryšį ir stiliaus harmoniją.

C. Applegate pasirodė scenoje su lazdele, lydima vedėjo Anthony Andersono, ir pristatė pirmąjį vakaro apdovanojimą – geriausios antraplanės aktorės komedijoje kategorijoje, kurį pelnė Ayo Edebiri už vaidmenį seriale „The Bear“. 

Nepaisant išsėtinės sklerozės diagnozės, aktorė sugebėjo sužavėti auditoriją savo stiprybe ir humoro jausmu, pajuokaudama apie savo sveikatos būklę ir sulaukusi dar didesnio palaikymo iš žiūrovų.

jo
jo
2025-11-01 13:03
amzinas serijalas ,gali ziuret ir ziuret kasmet ,nenusibosta :D
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
