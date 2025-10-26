Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prisimenate legendinę princesę Kseną? Štai kaip ji atrodo dabar

2025-10-26 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 13:00

Iš Naujosios Zelandijos kilusi aktorė Lucy Lawless paminėjo 30 metų nuo serialo „Ksena: karingoji princesė“ pasirodymo. Tai – televizijos serialas, kuris ją išgarsino visame pasaulyje. Prabėgus metams jos prisiminimai vis dar šilti, lyg viskas būtų įvykę vakar – pamatykite, kaip dabar atrodo 57-erių aktorė.

„Ksena: karingoji princesė“ (nuotr. Vida Press)
14

L. Lawless atliko pagrindinį vaidmenį amerikiečių fantastiniame seriale, kuris buvo rodomas nuo 1995 iki 2001 metų, rašo 1news.co.nz.

57 metų aktorė vėl susitiko su savo serialo partnere Renee O'Connor, įkūnijusia Gabrielę, per „Armageddon Expo" renginį Oklende.

0

L. Lawless atliko pagrindinį vaidmenį amerikiečių fantastiniame seriale, kuris buvo rodomas nuo 1995 iki 2001 metų, rašo 1news.co.nz.

Kseną įkūnijusi aktorė prisiminė serialo filmavimus

57 metų aktorė vėl susitiko su savo serialo partnere Renee O’Connor, įkūnijusia Gabrielę, per „Armageddon Expo“ renginį Oklende.

„Atrodo, lyg niekada nebūtume buvusios atskirai, tiesą sakant“, – apie jų susitikimą sakė L. Lawless.

Abi aktorės prisiminė šešerius metus, praleistus kartu filmavimo aikštelėje.

„Trisdešimt metų nuo tada, kai serialas pirmą kartą pasirodė. Ar gali patikėti?“ – sakė R. O’Connor.

„Darbo krūvis buvo tiesiog stulbinantis ir man iki šiol sunku patikėti, kad galėjau tiek dirbti – turbūt dėl to, kad buvau jauna ir kupina entuziazmo“, – pridūrė L. Lawless.

R. O’Connor pasakojo, kad gerbėjai dažnai klausia apie kovos scenas, kurias aktorės „turėdavo išmokti tą pačią dieną“.

Nors serialas nutrauktas prieš daugiau nei du dešimtmečius, jis vis dar turi stiprią gerbėjų bendruomenę.

„Ji yra tikras pavyzdys moterims – viena stipriausių, drąsiausių moterų, kokių tik buvo, – sakė viena gerbėja. – Ji tiesiog nutiesė kelią kitoms stiprioms moterims.“

