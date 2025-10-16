Pasklido žinia apie Emmos Watson sužadėtuves: aktorė atskleidė tiesą

35-erių „Hario Poterio“ žvaigždė, kuri anksčiau yra sakiusi, kad visuomenės spaudimas tekėti yra „smurto ir žiaurumo forma prieš moteris“, renginyje dėvėjo įspūdingą, vintažinio stiliaus žiedą ant sužadėtuvių piršto. Iš pradžių manyta, kad tai – jos draugo, Oksfordo universiteto doktoranto Kierano Browno sužadėtuvių dovana, rašo dailymail.co.uk.
Tačiau Watson naujausiame Jay Shetty tinklalaidės epizode atskleidė, kad žiedas turi gilią simbolinę reikšmę – kiekvienas blizgantis žiedo žiedlapis atspindi skirtingą jos gyvenimo dalį, susijusią ne su šlove, o su asmeniniu augimu.
„Manau, po šios septynerius metus trukusios kelionės pasiekiau vietą, kur norėjau pažymėti, kad atplaukiau į savo krantą,“ – sakė ji. – „Surengiau mažą ritualą – dieną, skirtą švęsti su draugais ir pasirinkta šeima. Kiekvienas jų padovanojo man po vieną žiedlapį, iš viso jų 22.“
Aktorė pridūrė, kad šis žiedas jai yra brangiausias daiktas gyvenime:
„Jis simbolizuoja gyvenimą, kurį pati susikūriau – tokį, kokio visada norėjau. Gyvenimą, paremtą bendruomene, šaknimis, tikėjimu ir pasitikėjimu.“
Žiedas turi gilią vertę bei reikšmę
Watson teigė, kad nors dabar neturi jokių išorinių sėkmės ženklų – išskyrus savo vienos moters pjesę, dar nebaigtą magistro studijų darbą – šis žiedas jai primena, kad ji jau pasiekė tai, ko siekė: „Tai signalas, kad pasiekiau savęs pažinimo tašką.“
Emma Watson šiuo metu gyvena Oksfordo Jericho rajone ir tęsia kūrybinio rašymo magistro studijas. Ji pabrėžė, kad neketina skubėti tuoktis – tai padarys tik tada, kai jaus, jog atėjo tinkamas metas.
„Esu tiesiog laiminga, kad dar nesu išsiskyrusi,“ – juokavo aktorė. – „Tai skamba niūriai, bet iš tiesų manau, kad mus verčia ir spaudžia įsitraukti į tai, kas turėtų būti stebuklas. Galbūt niekada nebūsiu to verta, bet jei tai mano likimo dalis – taip ir bus. O jei ne – irgi gerai.“
Spaudimas santuokai
Watson sakė, kad santuokos spaudimas moterims yra vienas žiauriausių visuomenės spaudimo formų:
„Man atrodo, tai tarsi smurtas – priversti jaustis nevertinga, jei dar nesi ištekėjusi. Tai neturi nieko bendra su meile – tai tik socialinis spaudimas.“
Aktorė atvirai pripažino, kad anksčiau ji nebuvo pasiruošusi rimtiems santykiams:
„Jei būčiau tekėjusi anksčiau nei prieš metus, tai būtų buvusi katastrofa. Nebuvau pakankamai pažinusi savęs, nežinojau savo tikslo, vizijos, kaip noriu tarnauti pasauliui. Dabar turiu šiek tiek aiškumo. Tad kai sutinku žmogų, galiu pasakyti: ‘Labas, aš Emma. Štai kas man iš tiesų rūpi.“
Tame pačiame interviu Watson paneigė kalbas, esą jos vieša parama translyčių žmonių teisėms reiškia priešiškumą „Hario Poterio“ autorei J. K. Rowling.
„Nemanau, kad mano požiūris į žmogaus teises reiškia, jog nebegaliu branginti Džo – žmogaus, su kuriuo turėjau asmeninių, prasmingų patirčių,“ – sakė aktorė.
