Aktorė buvo skubiai išgabenta į ligoninę: „Prašome laikyti ją savo mintyse ir maldose“

Moteriai susidarė embolija, kuri, tikėtina, atsirado dėl neseniai atliktos operacijos, skelbė dailystar.co.uk.
Išvežta į ligoninę
Catherine turėjo pasirodyti „Cooter’s Place“ renginyje Nešvilyje, tačiau renginį teko atšaukti.
Šią žinią paskelbė jos kolega iš serialo Ben Jones, vaidinęs mechaniką Cooterį Davenportą, kartu su savo žmona Alma.
Jie „Facebook“ parašė: „Skubios naujienos! Mūsų brangi Catherine Bach ką tik buvo skubiai paguldyta į ligoninę Los Andžele. Catherine turi emboliją, kuri, tikėtina, susidarė po neseniai atliktos operacijos. Mes jus informuosime, o Catherine pasidalys savo istorija, kai tik pasveiks. Jai labai, labai gaila, kad šį savaitgalį turėjo atšaukti savo pasirodymą „Cooter’s“ renginyje. Prašome laikyti ją savo mintyse ir maldose. Su meile – Benas ir ponia Alma.“
Ben Jones taip pat pasidalijo jaudinančia senos nuotraukos akimirka iš jų ankstyvųjų televizijos laikų ir pridūrė: „Tomas ir „Wopat Webcrew“ siunčia nuoširdžius linkėjimus bei maldas Catherine Bach... Linkime jai stiprybės, paguodos ir greito visiško pasveikimo.“
Johnas Schneideris, seriale vaidinęs Bo Diuką, nuramino gerbėjus, kad su Catherine „viskas bus gerai“.
Jis pasakė: „Dėmesio, „Hazzardo hercogų“ šeima! Ką tik parašiau Catherine žinutę, ir, laimei, ji iškart atsakė. Taip, ji yra ligoninėje, tačiau patikino mane, kad viskas bus gerai. Ji labai vertina mūsų maldas ir palaikymą, ir jai tikrai apmaudu, kad šį savaitgalį negali keliauti. Mes tave mylime, Catherine!“
Catherine išgarsėjo aštuntajame dešimtmetyje, kai suvaidino Deizę Diuk seriale „Hazzardo hercogai“, ir tapo žinoma dėl savo išskirtinių džinsinių šortų, vadinamų „daisy dukes“, kurie tapo popkultūros simboliu. Serialas buvo rodomas šešerius metus – iš viso 147 serijos, nuo 1979 iki 1985 metų.
