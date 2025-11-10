Skaudi netektis kino pasauliui: mirė garsi holivudo aktorė

Apie netektį pranešė jos artima draugė, kuri žinią paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Šį rytą susisiekė Betty sūnus ir pranešė, kad Betty Harford Naszody ramiai iškeliavo apsupta šeimos lapkričio 2-ąją, vidurdienį. Jai buvo 98-eri“, – rašė ji.
Karjera televizijoje
Kaip rašo mirror.co.uk, per savo ilgametę karjerą Harford sukūrė įsimintinų vaidmenų tiek televizijoje, tiek kine. Didžiausią pripažinimą pelnė „Dinastijoje“, kur ji nuo 1981 iki 1989 metų suvaidino mylimą Carringtonų šeimos virėją Hildą Gunnerson. Aktorė pasirodė net 34 serialo epizoduose, o vėliau grįžo ir į 1991 m. mini serialą „Dynasty: The Reunion“.
Be šio vaidmens, Harford taip pat buvo žinoma dėl savo pasirodymų teisiniame seriale „The Paper Chase“, kur įkūnijo sekretorę ponia Nottingham – ji pasirodė 41 serijoje per CBS ir Showtime transliacijas nuo 1978 iki 1986 m.
Jos mirtis įvyko praėjus vos keliems mėnesiams po dar vienos „Dinastijos“ žvaigždės – aktorės Patricios Crowley – mirties. Ši mirė rugsėjį, sulaukusi 91 metų.
Kino ir teatro patirtis
Gimusi Niujorke, Harford karjerą pradėjo 1950-aisiais – pirmiausia radijo dramose, tokiose kaip „Gunsmoke“ ir „Crime Classics“. Televizijos žiūrovai ją prisimena iš klasikinių laidų „Alfred Hitchcock Presents“, „The Twilight Zone“, „Dr. Kildare“ bei „The Big Valley“.
Kine ji debiutavo 1959 m. filme „The Wild and the Innocent“, o vėliau pasirodė tokiuose žinomuose kūriniuose kaip „Spartakas“ (1960), „Signpost to Murder“ (1964), „Win, Place or Steal“ (1974) ir „The China Syndrome“ (1979). 1997 m. ji atliko vaidmenį Jameso Bridgeso filme „Sept. 30, 1955“, kuriame vaidino kartu su Richardu Thomasu.
Be darbo kine, Harford aktyviai dirbo teatre – 7-ajame dešimtmetyje pasirodė UCLA Theatre Group trupėje, vadovaujamoje garsaus prodiuserio Johno Housemano.
Asmeninis gyvenimas ir atminimas
Aktorė buvo du kartus ištekėjusi – pirmasis jos vyras buvo Kalifornijos skulptorius Oliveris Andrewsas, su kuriuo ji susilaukė sūnaus Chriso. Vėliau ji ištekėjo už vengrų aktoriaus Alexo de Naszody, kuris mirė anksčiau už ją.
Harford paliko sūnų Chrisą bei anūkus.
„Ji buvo nuostabi moteris ir talentinga aktorė“, – rašė jos bičiulė, paskelbusi liūdną žinią. – „Betty visuomet įnešdavo šilumos ir grakštumo į kiekvieną kambarį, į kurį įžengdavo.“
