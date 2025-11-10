 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Skaudi netektis kino pasauliui: mirė garsi holivudo aktorė

2025-11-10 18:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 18:05

Legendinės televizijos žvaigždės netektis – mirė aktorė Betty Harford, geriausiai žinoma dėl savo vaidmens kaip Carringtonų šeimos virėja Hilda Gunnerson populiariame 9-ojo dešimtmečio seriale „Dinastija“. Aktorei buvo 98 metai.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Legendinės televizijos žvaigždės netektis – mirė aktorė Betty Harford, geriausiai žinoma dėl savo vaidmens kaip Carringtonų šeimos virėja Hilda Gunnerson populiariame 9-ojo dešimtmečio seriale „Dinastija". Aktorei buvo 98 metai.

Apie netektį pranešė jos artima draugė, kuri žinią paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.

„Šį rytą susisiekė Betty sūnus ir pranešė, kad Betty Harford Naszody ramiai iškeliavo apsupta šeimos lapkričio 2-ąją, vidurdienį. Jai buvo 98-eri“, – rašė ji. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karjera televizijoje

Kaip rašo mirror.co.uk, per savo ilgametę karjerą Harford sukūrė įsimintinų vaidmenų tiek televizijoje, tiek kine. Didžiausią pripažinimą pelnė „Dinastijoje“, kur ji nuo 1981 iki 1989 metų suvaidino mylimą Carringtonų šeimos virėją Hildą Gunnerson. Aktorė pasirodė net 34 serialo epizoduose, o vėliau grįžo ir į 1991 m. mini serialą „Dynasty: The Reunion“.

Be šio vaidmens, Harford taip pat buvo žinoma dėl savo pasirodymų teisiniame seriale „The Paper Chase“, kur įkūnijo sekretorę ponia Nottingham – ji pasirodė 41 serijoje per CBS ir Showtime transliacijas nuo 1978 iki 1986 m.

Jos mirtis įvyko praėjus vos keliems mėnesiams po dar vienos „Dinastijos“ žvaigždės – aktorės Patricios Crowley – mirties. Ši mirė rugsėjį, sulaukusi 91 metų.

Kino ir teatro patirtis

Gimusi Niujorke, Harford karjerą pradėjo 1950-aisiais – pirmiausia radijo dramose, tokiose kaip „Gunsmoke“ ir „Crime Classics“. Televizijos žiūrovai ją prisimena iš klasikinių laidų „Alfred Hitchcock Presents“, „The Twilight Zone“, „Dr. Kildare“ bei „The Big Valley“.

Kine ji debiutavo 1959 m. filme „The Wild and the Innocent“, o vėliau pasirodė tokiuose žinomuose kūriniuose kaip „Spartakas“ (1960), „Signpost to Murder“ (1964), „Win, Place or Steal“ (1974) ir „The China Syndrome“ (1979). 1997 m. ji atliko vaidmenį Jameso Bridgeso filme „Sept. 30, 1955“, kuriame vaidino kartu su Richardu Thomasu.

Be darbo kine, Harford aktyviai dirbo teatre – 7-ajame dešimtmetyje pasirodė UCLA Theatre Group trupėje, vadovaujamoje garsaus prodiuserio Johno Housemano.

Asmeninis gyvenimas ir atminimas

Aktorė buvo du kartus ištekėjusi – pirmasis jos vyras buvo Kalifornijos skulptorius Oliveris Andrewsas, su kuriuo ji susilaukė sūnaus Chriso. Vėliau ji ištekėjo už vengrų aktoriaus Alexo de Naszody, kuris mirė anksčiau už ją.

Harford paliko sūnų Chrisą bei anūkus.

„Ji buvo nuostabi moteris ir talentinga aktorė“, – rašė jos bičiulė, paskelbusi liūdną žinią. – „Betty visuomet įnešdavo šilumos ir grakštumo į kiekvieną kambarį, į kurį įžengdavo.“

