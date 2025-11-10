Klinikinę mirtį išgyvenusi Laura dabar internete renka tūkstantines peržiūras: štai kas pritraukia lietuvius

Laura turinį kuria jau ne vienerius metus, tačiau – ne viena. Moteris užsiima turinio kūrimu kartu su šeima ir į jį įtraukia: vyrą, sūnų, dukrą bei anūkėlę.
Šeima dažniausia kuria juokingo pobūdžio vaizdo įrašus, kurių įkvėpimas – jie patys:
„Kiekvienuose namuose būna įvairių situacijų ir kartais net su vyru pasijuokiame, kad pasielgėme, kaip kokie kvailiai, kad taip vaikiškai, todėl visos tos situacijos kartais persikelia į kūrybą. Mano mintis buvo tokia, kad viską reikia parodyti per džiaugsmą, šypseną, juoką.
Būna ir tokia rolė, kai vaikai namuose jaučiasi lyg tėvai ir kartais aš būnu ta mama, bet manęs niekas neklauso, tai bandome parodijuoti tą tikrąjį šeimos gyvenimą, bet iškeliame viską per juoko prizmę“.
Šeimos gyvenimas socialiniuose tinkluose
Nors kuriant turinį tikslinga kryptimi, ne paslaptis, jog neretai kūrėjai semiasi įdėjų iš kitų kuriančių žmonių, tačau Laura atvirauja, kad labai retai pasitaiko, kuomet inspiracija tampa kiti žmonės, nes praktiškai viskas sukasi vien apie moters šeimą.
„Manau, galėčiau teigti, kad 99% visų vaizdo įrašų yra iš mūsų namų“, – teigia moteris.
„Vienas iš paskutinių vaizdo įrašų, kuris susilaukė labai didelio dėmesio, buvo su mano sūnumi Aronu. Ėjome į parduotuvę, o man paklausus, ką jis valgys, atsakymas buvo beleką, tai ir kalbame vėliau, kad pirkome duonos, mėsytės, o tu, Aronai, liksi nevalgęs, nes juk beleko parduotuvėje nebuvo“, – pati juokiasi Laura.
Laura atvirauja, jog kiekviena elementari situacija šeimoje tampa tarsi nauja idėja turinio kūrimui.
Neretai šeimose pasitaiko, kuomet yra užsiimama kokia nors bendra veikla, dažnai įsivyrauja pykčiai ar nesutarimai, tačiau Laura atvirauja, jog tokiems dalykams pasitaikius, ji labai greitai sugeba šeimos narius nuraminti:
„Visuomet sakau, kad rezultatą galima turėti tik darymo būdu, kad ką nors turėtume“.
Moteris atvirauja, jog turėti tokią bendrą veiklą yra smagu, tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai nuomonės išsiskiria.
Laura drauge su šeima ant keletos vaizdo įrašų jau yra pasiekusi daugiau nei 1 milijoną peržiūrų.
Aktorystė Lauros gyvenime
Ne paslaptis, jog Laurą galima išvysti ne tik telefonų, bet ir kino bei televizijos ekranuose. Lauros aktorystės kelias nesibaigia ties turinio kūrimu su šeima. Laura jau yra vaidinusi ne viename lietuviškame seriale bei filme. Nors vaidmenys nebuvo pagrindiniai, tai vis tiek didelė atspirtis šiai kelionei.
Moteris prakalbusi apie aktorystę atvirauja, jog tai yra viena jos svajonių.
„Esu tokia maža svajoklė“, – juokiasi moteris.
„Kad aš save matau kaip aktorę, kaip renginių vedėją, tai tikrai taip“, – tęsia Laura.
Moteris atvirauja, jog atsukus laiką atgal, reikėjo jau kiek anksčiau pradėti eiti aktorystės keliu:
„Yra, kaip yra, kaip sakoma, nėra nei per anksti, nei per vėlai“.
Pažengusi medicina išgelbėjusi Lauros gyvybę
Laura atvira, jei ne pažengusi medicina, kaip sako pati, jau būtų iškeliavusi anapilin. Jau paauglystėje moteris susidurdavo su širdies priepuoliais, dėl kurių nuolatos apldavo.
Šie moters širdies negalavimai itin suintensyvėjo po nėštumų, ypač po antrojo.
„Gydytojai sakydavo, kad paauglystė, hormonai, išaugs, tai taip niekas ir nesiteikė padėti“, – pasakoja Laura, prisiminusi, kuomet pačioje pradžioje jau kreipėsi į gydytojus.
Laura atvirauja, jog darėsi vis blogiau ir blogiau. Po antrojo nėštumo širdis ėmė plakti arba labai stipriai arba labai lėtai ir tai vėl iššaukdavo alpimus.
„Tada patyriau ir klinikinę mirtį“, – sako moteris.
Po šio įvykio Laurai buvo implantuotas širdies stimuliatorius, kuris palaiko moters gyvybę.
„Aš džiaugiuosi, nes jaučiuosi, jog gyvenu į skolą“, – sako moteris.
