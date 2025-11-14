 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Karoliui atlikta procedūra, kuriai ryžtųsi nedaugelis vyrų: „Kas vertina kritiškai – savęs nemyli ir neprisižiūri“

2025-11-14 15:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 15:55

Žinomas Lietuvos plaukų stilistas Karolis Murauskas socialiniame tinkle pasidalijo atliktos grožio procedūros rezultatu. Pasak vyro, tai jam svarbu ne tik dėl grožio, bet ir dėl pasitikėjimo savimi.

Karolis Murauskas (nuotr. Erlendo Bartulio, BNS ir Lino Tolkaus)
5

Žinomas Lietuvos plaukų stilistas Karolis Murauskas socialiniame tinkle pasidalijo atliktos grožio procedūros rezultatu. Pasak vyro, tai jam svarbu ne tik dėl grožio, bet ir dėl pasitikėjimo savimi.

2

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Karoliu Murausku, vyras plačiau papasakojo apie procedūrą ir pasidalijo nuotraukomis, kaip atrodė prieš ir po.

Karoliui Murauskui atlikta grožio procedūra
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karoliui Murauskui atlikta grožio procedūra

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ryžosi procedūrai

Plaukų stilistas prieš porą metų pirmą kartą ryžosi grožio procedūrai – antakių permanentui. 

„Buvau be antakių – labai šviesūs ir be formos, atrodė, kad visai neturiu antakių. Mano gera bičiulė, žinojusi mano problemą, Gitana Vizgaitienė, pakvietė pas save į mikro pigmentacijos centrą ir padarė ilgalaikį antakių plaukelių makiažą“, – apie savo sprendimą kalbėjo jis.

Pasak vyro, ši procedūra buvo atlikta ne tik dėl išorinio grožio: „Ilgalaikis makiažas – ne tik grožiui, bet ir pasitikėjimui savimi. Šiuolaikinė grožio industrija sparčiai tobulėja, o vienas populiariausių pasirinkimų tarp vyrų ir moterų – ilgalaikis makiažas.“

Neretai vyrai gali skeptiškai žiūrėti į tokio pobūdžio procedūras, tačiau pats Karolis turi ką atsakyti tokiems skeptikams.

„Kuo toliau, tuo daugiau vyrų darosi tokią procedūrą ir visai nesigėdija. O kas kritiškai vertina – turbūt savęs nemyli ir neprisižiūri“, – savo nuomonę išdėstė Karolis.

Karolis neseniai vėl ryžosi šiai procedūrai. „Ji yra neskausminga, nes šiek tiek pašaldoma, o tada atliekama. Aš per ją dažniausiai užmiegu“, – nusijuokė jis.

Pasiteiravus, kiek kainuoja ši procedūra, Karolis šyptelėjo: „Permanentas laikosi apie 1,5 metų. Kainos svyruoja priklausomai nuo specialisto.“

Nepaisant to, kad dar reikia palaukti iki galutinio rezultato, tačiau Karolį jau dabar džiugina vaizdas veidrodyje: „Rezultatu apsidžiaugiau iš karto po procedūros. Labai mane tenkino, ir atrodo nuostabiai! Dar po mėnesio eisiu korekcijai, ir tada pasimatys visas vaizdas – po poros savaičių nukris šašiukai. Prižiūrėti labai paprasta: duoda tepaliuką, kurį tepu kelis kartus per dieną.“

