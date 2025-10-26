Indrės Trusovės kelionė į Dubajų neapsiėjo be netikėtumų: dėl Vilniaus oro uosto veiklos sustabdymo keitėsi planai

Situaciją pakomentavo ir naujienų portalui tv3.lt.
Skrydį atšaukė – gavo geresnį
„Turėjome skristi su Air Baltic – Vilnius–Ryga–Dubajus. Tačiau skrydį atšaukė ir pakeitė į sekantį rytą – Vilnius–Amsterdamas–Dubajus. Skridome iki Amsterdamo su Air Baltic, nuo ten jau su Emiratais. Tai nors praradome vieną dieną, gavome geresnį skrydį“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo Indrė.
Pasak jos, į Dubajų ji vyko darbo reikalais.
Nesklandumų patyrė ir kiti žinomi lietuviai
Tą patį vakarą apie skrydžių chaosą socialiniuose tinkluose pranešė Justina Partikė, Oksana Pikul ir Karolis Murauskas – jie taip pat buvo priversti keisti savo kelionės planus.
Vieniems skrydžiai vėlavo kelias valandas, kitiems teko laukti kito ryto ar net keisti kelionių datas. Nepaisant to, daugelis į situaciją pažvelgė su humoru – pasidalijo nuotraukomis iš oro uostų ir šmaikščiais komentarais apie „madingą“ kelionių sezono pradžią.
Oro uostų veikla – antrą vakarą iš eilės sustabdyta
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pastarosiomis dienomis kelionės planus koregavo netikėti oro erdvės trikdžiai – Vilniaus oro uosto veikla buvo stabdoma du vakarus iš eilės. Šeštadienį vakare keleiviai buvo priversti laukti skrydžių daugiau nei kelias valandas, o sekmadienio rytą oro eismas vėl atnaujintas.
Oficialiais duomenimis, veiklą teko sustabdyti dėl neleistinų balionų, aptiktų virš Lietuvos oro erdvės – dėl saugumo priemonių lėktuvams buvo uždrausta kilti ir leistis.
Vilniaus oro uostas sekmadienį informavo, kad skrydžiai jau vykdomi įprastai, tačiau kai kurie reisai vis dar gali vėluoti dėl iš ankstesnių dienų susikaupusio grafiko.
