Į atostogas susiruošusio Karolio Murausko kelionė virto chaosu: „Jeigu norite skristi – neskriskite“

2025-10-25 12:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 12:45

Plaukų stilistas Karolis Murauskas savo sekėjams pranešė netikėtą žinią – jo ilgai planuotos atostogos pakibo ant plauko. Dėl sutrikusio oro uosto darbo skrydis buvo atidėtas net 18 valandų, todėl vietoje poilsio teko laukti terminale.

Karolis Murauskas užstrigo oro uoste (nuotr. spaudos pranešimo / 123rf.com / stop kadras)
4

4

Situaciją pakomentavo ir naujienų portalui tv3.lt skaitytojams.

Karolis Murauskas užstrigo oro uoste
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karolis Murauskas užstrigo oro uoste

Atidėtas skrydis

Savo „Instagram“ paskyroje Karolis pasidalijo istorija iš Vilniaus oro uosto, kur ekranuose mirgėjo perspėjimas apie laikinai uždarytą oro erdvę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai ką, mielieji, visiems labai gyriausi, kad skrendu į atostogas, bet matau – veriu ne atostogos, o nervų išbandymas. Atostogos dingo. Nes atideda skrydį dar 18 valandų. Nežinau, matysim. Jeigu norit skristi – neskriskit, nes yra baisu“, – kalbėjo Karolis.

Kartu jis pridėjo ir nuotrauką, kurioje matyti Vilniaus oro uosto informacinis pranešimas:

„Vilniaus oro uosto oro erdvė laikinai uždaryta iki 02:00. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė šie ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.“

Prie įrašo Karolis su humoru rašė: „Labai norėjau poilsio, o poilsis kol kas atidedamas 9 valandoms.“

Naujienų portalui tv3.lt šeštadienį, apie 12 valandą, susisiekus su Karoliu, šis pakomentavo situaciją.

„Situacija tikrai pagerėjo. Dabar jau yra skrydžiai – keli tik atidėti, bet check-in‘as padarytas ir skrendam į tas atostogas. Iš viso keli, gal šeši skrydžiai buvo nukelti, bet situacija gerėja ir tikiuosi, kad gerės dar toliau.“  

Skrydžiai sustabdyti dėl oro balionų

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad penktadienio vakarą laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose, pranešė Susisiekimo ministerija.

Vilniaus oro uoste skrydžiai sustabdyti 20.31 val., Kaune – 20.36 val.

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi. Abiejuose oro uostuose orlaivių eismas buvo sustabdytas iki šeštadienio 2 valandos nakties.

Bendrovės „Lietuvos oro uostai“ duomenimis, 23.45 val. buvo paveikti 27 lėktuvų skrydžiai – 24 Vilniuje ir 3 Kaune.

Dėl kontrabandinių oro balionų taip pat antrą kartą šią savaitę buvo laikinai uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai su Baltarusija.

