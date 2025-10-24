Aliarmas Vilniaus ir Kauno oro uostuose: sustabdytas orlaivių eismas

„Šįvakar, 20.31 val., laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir 20.36 val. Kauno oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų-Šalčininkų kryptimi. Abiejuose oro uostuose orlaivių eismas sustabdytas iki 22.00 valandos“, – skelbia Susisiekimo ministerija.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų.
Vėliau premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog reaguojant į šią situaciją buvo uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai prie sienos su Baltarusija.
ELTA primena, kad antradienį į Lietuvą buvo įskridę keliasdešimt meteorologinių balionų. Reaguojant į šią situaciją, visą naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Jis veiklą atnaujino tik 6.30 val.
Dėl saugumo situacijos naktį apie 3 val. buvo laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.
2025 m. sausio–rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta virš 1,1 mln. pakelių atgabentų oru rūkalų, iš jų naudojant oro balionus apie 800 tūkst. pakelių.