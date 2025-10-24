Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Aliarmas Vilniaus ir Kauno oro uostuose: sustabdytas orlaivių eismas

Papildyta 21.45 val.
2025-10-24 21:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 21:17

Penktadienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose sustabdytas orlaivių eismas, praneša Susisiekimo ministerija. Pirminiais duomenimis, tokį sprendimą lėmė Druskininkų-Šalčininkų kryptimi skrendantys meteorologiniai balionai. 

Vilniaus oro uosto naujas išvykimo terminalas. ELTA / Dainius Labutis

Penktadienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose sustabdytas orlaivių eismas, praneša Susisiekimo ministerija. Pirminiais duomenimis, tokį sprendimą lėmė Druskininkų-Šalčininkų kryptimi skrendantys meteorologiniai balionai. 

13

„Šįvakar, 20.31 val., laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir 20.36 val. Kauno oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų-Šalčininkų kryptimi. Abiejuose oro uostuose orlaivių eismas sustabdytas iki 22.00 valandos“, – skelbia Susisiekimo ministerija. 

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų. 

Vėliau premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog reaguojant į šią situaciją buvo uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai prie sienos su Baltarusija. 

ELTA primena, kad antradienį į Lietuvą buvo įskridę keliasdešimt meteorologinių balionų. Reaguojant į šią situaciją, visą naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Jis veiklą atnaujino tik 6.30 val.

Dėl saugumo situacijos naktį apie 3 val. buvo laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. 

Pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.

2025 m. sausio–rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta virš 1,1 mln. pakelių atgabentų oru rūkalų, iš jų naudojant oro balionus apie 800 tūkst. pakelių.

O kam nauda???
O kam nauda???
2025-10-24 21:36
Anksčiau nieks lėktuvų nestabdė dėl kontrabandos ,panika keliama,žmonėms vargas
