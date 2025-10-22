Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rygos oro uostas buvo laikinai sustabdęs veiklą: pastebėtas, kaip įtariama, dronas

2025-10-22 09:43 / šaltinis: BNS
2025-10-22 09:43

Rygos oro uostas antradienio dieną buvo trumpam sustabdęs skrydžius, kai netoliese buvo pastebėtas, kaip įtariama, dronas, pranešė portalas „tv3.lv“.

Rygos oro uostas (nuotr. stop kadras)

Rygos oro uostas antradienio dieną buvo trumpam sustabdęs skrydžius, kai netoliese buvo pastebėtas, kaip įtariama, dronas, pranešė portalas „tv3.lv“.

0

Oro uosto atstovai portalui „tv3.lv“ patvirtino, kad antradienio popietę draudžiamoje zonoje netoli Gaviezes gatvės buvo pastebėtas įtariamas dronas.

Oro uosto atstovė spaudai Laura Kukalova pabrėžė, kad jokių dronų nėra ir nebuvo oro uosto teritorijoje.

„Šiandien 14 val. 20 min. (vietos ir Lietuvos laiku) Rygos oro uostas atsakingoms tarnyboms pateikė informaciją apie galimą bepiločio orlaivio (UAV) buvimą skrydžių apribojimo zonoje Gaviezes gatvės rajone, kuris buvo aptiktas oro uosto techninėmis priemonėmis“, – pranešė Rygos oro uostas.

Remdamasis šia informacija, oro navigacijos paslaugų teikėjas „Latvijas Gaisa Satiksme“ (LGS) nusprendė maždaug penkioms minutėms sustabdyti kai kuriuos pakilimus ir nusileidimus.

Į galimą bepiločio buvimo vietą atvykusi valstybinė policija jokių dronų nerado, todėl Rygos oro uostas atnaujino veiklą.

Anksčiau kelių Europos miestų oro uostai buvo priversti nukreipti skrydžius po pranešimų apie netoliese pastebėtus dronus.

