Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos oro uostuose rugsėjį aptarnauta daugiau nei 670 tūkst. keleivių

2025-10-03 13:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 13:10

Lietuvos oro uostai (LTOU) rugsėjo mėnesį fiksavo keleivių srauto augimą ir iš viso aptarnavo daugiau nei 670 tūkst. žmonių – beveik 6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Kauno oro uostas. ELTA / Žygimantas Gedvila

Lietuvos oro uostai (LTOU) rugsėjo mėnesį fiksavo keleivių srauto augimą ir iš viso aptarnavo daugiau nei 670 tūkst. žmonių – beveik 6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

REKLAMA
0

Skelbiama, kad Kauno ir Palangos oro uostai praėjusį mėnesį pasiekė dviženklius keleivių skaičiaus augimo rodiklius. LTOU duomenimis, Kaune šių metų rugsėjį, palyginti su pernai, keleivių srautas išaugo 10 proc.– aptarnauta 140 tūkst. žmonių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Palangoje keleivių skaičius padidėjo 19 proc. ir pasiekė 40,2 tūkst. aptarnautų žmonių. Anot LTOU, prie tokio rezultato prisidėjo mėnesio pabaigoje iš šio oro uosto pradėti vykdyti užsakomieji skrydžiai į Egiptą.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Vilniaus oro uostas per mėnesį aptarnavo beveik 490 tūkst. keleivių – 4 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. 

Skaičiuojama, kad iš viso šių metų pirmąjį rudens mėnesį visuose trijuose Lietuvos oro uostuose buvo aptarnauta per 5,5 tūkst. skrydžių – 3 proc. daugiau nei praėjusių metų rugsėjį. Vilniaus oro uoste įvykdyta per 3,9 tūkst. skrydžių, Kauno – daugiau nei 1,1 tūkst., o Palangos – 457 skrydžiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų