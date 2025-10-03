Lietuvos oro uostuose rugsėjį aptarnauta daugiau nei 670 tūkst. keleivių

Skelbiama, kad Kauno ir Palangos oro uostai praėjusį mėnesį pasiekė dviženklius keleivių skaičiaus augimo rodiklius. LTOU duomenimis, Kaune šių metų rugsėjį, palyginti su pernai, keleivių srautas išaugo 10 proc.– aptarnauta 140 tūkst. žmonių.
Palangoje keleivių skaičius padidėjo 19 proc. ir pasiekė 40,2 tūkst. aptarnautų žmonių. Anot LTOU, prie tokio rezultato prisidėjo mėnesio pabaigoje iš šio oro uosto pradėti vykdyti užsakomieji skrydžiai į Egiptą.
Tuo metu Vilniaus oro uostas per mėnesį aptarnavo beveik 490 tūkst. keleivių – 4 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Skaičiuojama, kad iš viso šių metų pirmąjį rudens mėnesį visuose trijuose Lietuvos oro uostuose buvo aptarnauta per 5,5 tūkst. skrydžių – 3 proc. daugiau nei praėjusių metų rugsėjį. Vilniaus oro uoste įvykdyta per 3,9 tūkst. skrydžių, Kauno – daugiau nei 1,1 tūkst., o Palangos – 457 skrydžiai.
