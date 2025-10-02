Dėl netikėto sprendimo – tūkstančiai keleivių nežinioje: ar yra vilties atgauti sumokėtus pinigus?

Skaitytoja Gabija (vardas pakeistas) su portalu tv3.lt pasidalijo, kad likus 3 dienoms iki kelionės buvo atšauktas jos skrydis.
Moteris pasakojo, kad bendrovė, kurioje įsigijo skrydžio bilietus paskelbė apie veiklos pabaigą ir atšaukė visus skrydžius.
Sulaukusi šios informacijos Gabija susiekė su bendrove, nes norėjo sužinoti, kaip gali atgauti pinigus, kuriuos sumokėjo už atšaukto skrydžio bilietus.
Visgi moteris sulaukė automatinio atsakiklio laiško, kuriame nurodyta, kad už atšauktus skrydžius pinigai klientams grąžinami nebus.
Ar bendrovė tokioje situacijoje gali negrąžinti pinigų ir kaip reikėtų elgtis klientui?
Bankrotą lėmė prasti rezultatai
„Play airlines“ visai neseniai pranešė, kad stabdo savo veiklą ir todėl atšaukia visus numatytus skrydžius.
Dėl šios žinios tūkstančiai keleivių turi perplanuoti savo grįžimo keliones, apie 400 žmonių neteks darbo vietos, o bendrovės partneriai patirs nuostolių.
„Bus glaudžiai bendradarbiaujama su valdžios institucijomis ir darbuotojais, siekiant įgyvendinti priemones, būtinas bendrovės veiklos nutraukimui“, – dalijosi „Play airlines“.
Bendrovė nurodė, kad yra daugybė bankroto priežasčių. Viena iš jų – prastesni rezultatai, nei tikėtasi.
Teigiama, kad pardavimai pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais buvo itin prasti, o, anot bendrovės, tam nemažai įtakos turėjo žiniasklaidoje pasirodžiusi neigiama informacija apie bendrovės veiklą. Be to, dėl pokyčių bendrovės viduje tarp kai kurių bendrovės darbuotojų kilo nesutarimų.
„Play airlines“ valdyba ir vadovai pabrėžė, kad dėjo visas pastangas, kad bankroto skelbti nereikėtų. Šis sprendimas priimtas tik atsižvelgiant į tai, kad jokie kiti problemos sprendimo būdai tiesiog nesuveikė.
Avialinijos skraidė iš Vilniaus į Reikjaviką. Artimiausias bendrovės skrydis turėjo vykti pirmadienio vakarą, tačiau jis yra atšauktas.
Norintys atgauti pinigus – sudėtingoje situacijoje
Vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pabrėžė, kad šios avialinijos nutraukė veiklą, tačiau bankroto oficialiai dar nepaskelbė.
Tai reiškia, kad jokie procesai dar neprasidėjo ir situacijai nėra paskirtas bankroto administratorius, todėl pinigus atgauti kol kas gali būti sudėtinga.
Visgi VVTAT pasidalijo Europos vartotojų centro Islandijoje patarimais, kaip klientai galėtų elgtis šioje situacijoje.
Pavyzdžiui, keleiviai, kurie už bilietus mokėjo kredito kortele, gali susisiekti su savo banku ir prašyti grąžinti pinigus (chargeback procedūra).
Tuo metu jei skrydis buvo įtrauktas į atostogų paketą įsigytą per kelionių agentūrą, keleiviai turėtų susisiekti su savo kelionių agentūra, kad ji surastų alternatyvią kelionę.
Kai bendrovė oficialiai pradės bankroto procedūrą, VVTAT pasidalins patarimais tolimesnių žingsnių, kuriuos atlikę klientai galės atgauti pinigus.
Taip pat artimiausiu metu paaiškės ar bus galimybė su grąžinamais pinigais reikalauti ir kompensacijos.
Portalas tv3.lt susisiekė su „PLAY airlines“ ir pasiteiravo, kaip klientams atgauti prarastus pinigus, tačiau bendrovė kol kas nieko neatsakė.
Įprastai turi padengti ir papildomas išlaidas
Visgi skrydžių atšaukimai dėl įvairių priežasčių pasaulyje pasitaiko kiekvieną dieną, todėl svarbu žinoti, kaip reikia elgtis atsidūrus tokioje situacijoje.
VVTAT nurodo, kad tokiose situacijose keleivius saugo ES reglamentai. Jie taikomi tuomet, kai keleivis laiku užsiregistravo į bet kurį reisą, įskaitant ir užsakomuosius.
Šios taisyklės galioja tiek skrendant iš oro uosto, esančio ES teritorijoje, tiek skrendant į ES oro uostą iš trečiosios šalies, jeigu skrydį vykdo ES oro linijos.
Pagal reglamentą keleivis, kurio skrydis buvo atšauktas, turi teisę rinktis, ar nori atgauti visą už bilietą sumokėtą kainą, ar nori keliauti kitu maršrutu panašiomis sąlygomis kitu, jam patogiu metu.
Kai keleiviui tenka laukti kito, jam pasiūlyto reiso, aviakompanija privalo pasirūpinti papildomomis paslaugomis. T. y. laukimo metu keleiviui turi būti suteiktas maistas ir gaivieji gėrimai, o jeigu būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų, jis turi teisę į nemokamą apgyvendinimą viešbutyje.
Tokiais atvejais oro linijos taip pat turi užtikrinti transportą iš oro uosto į apgyvendinimo vietą ir atgal. Be to, keleiviui suteikiama galimybė du kartus nemokamai paskambinti telefonu arba išsiųsti faksogramą ar elektroninį laišką.
Tuo metu pinigines kompensacijas aviakompanija privalo išmokėti, jei keleivis apie skrydžio atšaukimą nebuvo tinkamai informuotas, nurodo VVTAT.
Kompensacija nemokama, jei apie atšaukimą pranešta bent prieš dvi savaites. Jeigu pranešta likus nuo dviejų savaičių iki septynių dienų, jos taip pat nereikia mokėti tik tuo atveju, jei pasiūlomas kitas skrydis, kuris išvyksta ne daugiau kaip dviem valandomis anksčiau ir atvyksta ne daugiau kaip keturiomis valandomis vėliau nei planuotas skrydis.
Visais kitais atvejais keleiviui turi būti nedelsiant išmokėta kompensacija. 250 eurų, jei skrydžio atstumas neviršija 1500 kilometrų, 400 eurų, jei atstumas siekia nuo 1500 iki 3500 kilometrų, ir 600 eurų, jei kelionės atstumas yra ilgesnis nei 3500 kilometrų.
Visgi aviakompanija neprivalo mokėti kompensacijos, jei įrodo, kad skrydžio atšaukimas įvyko dėl ypatingų aplinkybių, tokių kaip blogos oro sąlygos, saugumo problemos, politinės priežastys ar techniniai nesklandumai, kurių nebuvo galima išvengti net imantis visų įmanomų priemonių.
Reglamentas taip pat numato keleivių perkėlimo į kitą klasę sąlygas perkeliant juos į kitą skrydį.
Jei keleivis perkeltas į aukštesnę klasę nei nurodyta įsigytame biliete, iš jo negali būti reikalaujamas joks papildomas mokestis.
Visgi jeigu dėl skrydžio atšaukimo ar kitų priežasčių keleivis perkeltas į žemesnę klasę, nei buvo įsigyta, aviakompanija privalo grąžinti dalį bilieto kainos per 7 darbo dienas.
VVTAT pabrėžia, kad grąžinama suma priklauso nuo skrydžio atstumo. 30 proc. kainos už skrydžius iki 1500 kilometrų, 50 proc. už skrydžius nuo 1500 iki 3500 kilometrų ir 75 proc. už ilgesnius nei 3500 kilometrų skrydžius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!